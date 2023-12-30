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Дружина Віктора Павліка назвала діагноз співака і сказала, чому він опинився під крапельницею

Катерина Реп'яхова з Віктор Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп’яхова, спростувала інформацію про те, що її чоловіка начебто госпіталізували до лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram обраниці артиста.

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За словами інфлюенсерки, в її коханого стався гіпертонічний криз. На щастя, не ускладнений.

Катерина зізналася, що неабияк злякалася за чоловіка.

Катерина Реп'яхова сказала, що сталося з Віктором Павліком (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Чоловік вдома, був і є. Його не госпіталізували нікуди. Сама вчора дуже настрашилася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний, не ускладнений криз. Тиск понизили. Вже все добре. Дякую кожному за хвилювання", - повідомила Реп'яхова.

Зазначимо, що вчора обраниця виконавця змусила прихильників переживати за свого кумира.

Спочатку вона виклала stories, де повідомила про "особисту трагедію". А увечері вона опублікувала фото Віктора Павліка під крапельницею, і написала, що не так уявляла кінець року.

Віктор Павлік опинився під крапельницею (фото: instagram.com/repyahovakate)

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Виктор ПавликЕкатерина Репяховазвезды шоу-бизнеса