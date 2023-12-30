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"Переживаю свою трагедию": жена Виктора Павлика напугала фанов фото из больницы

Суббота 30 декабря 2023 07:14
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"Переживаю свою трагедию": жена Виктора Павлика напугала фанов фото из больницы Виктор Павлик с женой (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репьяхова, напугала поклонников фото из больницы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы исполнителя.

Артист оказался под капильницей

Еще с самого утра инфлюэнсерша сообщила в своих stories, что переживает собственную трагедию, однако никакой конкретики от нее не было.

"Пока страна переживает свою беду, я переживаю свою трагедию. Не зря у меня была такая тревога на душе, интуиция меня никогда не подводила", - заинтриговала Екатерина.

&quot;Переживаю свою трагедию&quot;: жена Виктора Павлика напугала фанов фото из больницы

Жена Павлика сообщила о личной трагедии (фото: instagram.com/repyahovakate)

Уже вечером она обнародовала черно-белую фотографию. На ней изображена мужская рука, вероятно, исполнителя, и капельница.

"Иначе представляла себе конец года. Берегите себя. Встретимся уже в новом году", - добавила избранница Павлика.

&quot;Переживаю свою трагедию&quot;: жена Виктора Павлика напугала фанов фото из больницы

Виктор Павлик под капильницей (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, летом этого года врачи диагностировали у Виктора проблему с сердцем, которая нуждается в хирургическом вмешательстве.

Если ему не поставят искусственный сердечный клапан для нормального функционирования мышцы, есть угроза внезапной смерти.

А недавно Екатерина сообщила фолловерам, что певец не согласился на операцию.

Сама же она пытается уговорить его поправить свое здоровье.

&quot;Переживаю свою трагедию&quot;: жена Виктора Павлика напугала фанов фото из больницы

Виктор Павлик с женой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Недавно мы писали, что сын известного музыканта впал в кому после удаления молочных зубов.

Также мы рассказывали, что на украинского певца напали в Варшаве.

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