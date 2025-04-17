Жена Тимура Мирошниченко довела до слез эмоциональным разговором с приемной дочерью

Юрист, блогерша и супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поделилась со своими подписчиками эмоциональным диалогом с дочкой Ангелиной, которую семья усыновила почти год назад.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Дело в том, что Ангелина увидела фото, на котором были маленькие Мия и Марко - биологические дети Мирошниченко. В связи с этим девочка начала задавать вопросы.
"– Мама, я видела там фотку, как Мия и Маркуся только родились. Это ты их родила?
– Да, я.
– Они родились у тебя в животике?
– Да.
– И папа родил?
– Папа был рядом, рожают только мамы.
- … а я сама родилась…
Тишина. Желание заплакать и понимание, сколько грусти в этих словах. Ангелина не понимает, что у нее когда-то были другие родители. Всю свою жизнь она была одна", - поделилась Мирошниченко.
Опытная мама тут же нашла нужные слова, чтобы успокоить ребенка.
"Нет, зайчик! Ты родилась здесь, в сердце моем. И я начала тебя искать. Поэтому теперь мы вместе!" - отметила Инна Мирошниченко.
В то же время она поделилась своими размышлениями.
"Когда-нибудь настанет день, и в ее голове появятся новые вопросы и осознание. Не на все вопросы у меня будет ответ. Не каждую пустоту я смогу заполнить. Но очень хочу подарить столько любви и принятия, чтобы вылечить всю ту боль одиночества, которую она имеет", - подытожила она.
Фолловеры Инны Мирошниченко тут же принялись комментировать публикацию, многие из них отметили, что такой диалог довел их до слез:
Тимур и Инна Мирошниченко с детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)
Напомним, пара поженилась в 2018 году. Летом того же года у них родилась дочь Мия, а уже в начале 2020-го сын Марко.
После начала полномасштабного вторжения супруги приняли решение усыновить ребенка.
В 2023 году они забрали из детского дома в Житомире 2-летнего мальчика, которого назвали Марселем. Малыш родился недоношенным и с множеством диагнозов, однако это не остановило Тимура и Инну. Ему сделали уже две операции. Он активно развивается и даже начал говорить.
Осенью 2023 года Инна заявила, что она будет усыновлять еще одного ребенка. В апреле прошлого года она рассказывала, что уже официально стала кандидатом. Главная сложность заключалась в том, что ребенка, который мог бы стать частью их семьи, трудно отыскать. Семья получила от экспертов рекомендацию, где четко говорится, что это должна быть девочка в возрасте 8-10 лет и без социальной истории.
Летом 2024-го они сообщили, что удочерили девочку. С 8-летней Ангелиной пара впервые познакомилась через ZOOM, ведь она в тот момент жила в Польше. Туда после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировали заведение, в котором она находилась.
Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
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