Юбка мини и высокие сапоги: жена Решетника показала стильный "лук" на весну

Сочетание мини-юбки и высоких сапог - это не только дань моде, но и возможность выразить свою индивидуальность, экспериментируя с различными стилями и образами. Главное - чувствовать себя уверенно и комфортно в выбранном наряде.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как такой весенний образ носит супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник , а также сколько он стоит.

Какой образ выбрала Кристина Решетник

Многодетная мама может похвастаться точеной фигурой, которую она подчеркнула с помощью стильного образа.



Жена Решетника задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Для прогулки по Киеву она выбрала свитер с коротким рукавом серого оттенка, черную юбку мини, полупрозрачные капроновые колготки и высокие сапоги.



Лук Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стильный весенний образ жена Решетника дополнила черной кожаной курткой и брендовой сумкой. Также завершали образ солнцезащитные очки и неброские украшения.



Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сколько стоит "лук" Кристины Решетник

Отметим, что многодетная мама выбрала для повседневного образа свитер с коротким рукавом от бренда Prada. Его стоимость на одном из сайтов - 15 700 гонконгских долларов (примерно 83 тысячи гривен).



Свитер Prada как у Кристины Решетник (фото: prada.com)

Также супруга телеведущего "засветила" сумку бренда Louis Vuitton. Стоимость похожей модели на одном из сайтов - около 122 тысяч гривен. А у Кристины Решетник, судя по всему, модель из старой коллекции.



Сумка Louis Vuitton как у Кристины Решетник (фото: louisvuitton.com)

Высокие сапоги, которые похожи на такие же, как у Кристины Решетник, можно приобрести в магазинах украинских брендов. Цена на них стартует от 4-5 тысяч гривен.

Как носить мини-юбку с высокими сапогами

Монохромный образ

Образы в одной цветовой гамме визуально вытягивают силуэт - особенно круто смотрится total black или нейтральные тона (беж, серый, белый). Это помогает не дробить фигуру и делает образ более утонченным.

Игра на контрастах

Кожаная юбка + замшевые сапоги - классный контраст фактур.

Плотные материалы внизу + легкий верх (например, шифоновая блуза) = модная игра текстур.

Многослойные образы

Добавьте плащ, тренч, жакет или длинное пальто - они создадут вертикаль и добавят драматичности. Особенно актуальны сейчас тренчи с поясом, который подчеркивает талию.



Кристина Решетник показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)