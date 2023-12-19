ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинская певица "выгуляла" шляпку за 10 тысяч (фото)

Вторник 19 декабря 2023 16:09
UA EN RU
Украинская певица "выгуляла" шляпку за 10 тысяч (фото) SHADU (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Василина Копытко

Украинская певица, участник шоу "Голос країни" Ксения Шадурская, более известная под сценическим именем SHADU, пришла на церемонию награждения музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в шляпке известного дизайнера. Все бы ничего, но этот аксессуар стоит около 10 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram-аккаунте певицы.

Так, артистка, которую некоторые считают самой стильной звездой нашего шоу-бизнеса, опубликовала фотографии, на которых она в качестве аксессуара использовала шляпку бренда Ruslan Baginskiy.

Кроме стильного аксессуара, SHADU для выхода в люди надела черный пиджак и темные лосины, которые подчеркнула удачной черной обувью.

Также артистка использовала яркое дополнение образа - стильные перчатки розового цвета.

Украинская певица &quot;выгуляла&quot; шляпку за 10 тысяч (фото)Украинская певица &quot;выгуляла&quot; шляпку за 10 тысяч (фото)SHADU в дорогой шляпке (фото: instagram.com/offi_shadu)

Отметим, что шляпы этого дизайнера носили Елена Зеленская, Madonna, Селена Гомес, Белла и Джиджи Хадид и даже участники BTS. При этом эти аксессуары достаточно недешевы.

В частности шляпа с гладким глянцевым козырьком, которую "выгуляла" Ксения, стоит сегодня 225 евро. На ней присутствует вышивка монограммы, а также аксессуар украшен красной лентой.

Украинская певица &quot;выгуляла&quot; шляпку за 10 тысяч (фото)Украинская певица &quot;выгуляла&quot; шляпку за 10 тысяч (фото)Украинская певица &quot;выгуляла&quot; шляпку за 10 тысяч (фото)Такая шляпка стоит почти 10 тысяч гривен (фото: ruslanbaginskiy.com)

Ранее мы писали, что Шадурская потеряла часть волоса после похода в один из самых популярных салонов красоты Киева.

А перед этим артистка стала жертвой мошенников на OLX.

Читайте РБК-Украина в Google News
співака зірки звезды шоу-бизнеса