Украинская певица "выгуляла" шляпку за 10 тысяч (фото)

Украинская певица, участник шоу "Голос країни" Ксения Шадурская, более известная под сценическим именем SHADU, пришла на церемонию награждения музыкальной премии MEGOGO MUSIC AWARDS 2023 в шляпке известного дизайнера. Все бы ничего, но этот аксессуар стоит около 10 тысяч гривен.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram -аккаунте певицы.

Так, артистка, которую некоторые считают самой стильной звездой нашего шоу-бизнеса, опубликовала фотографии, на которых она в качестве аксессуара использовала шляпку бренда Ruslan Baginskiy.

Кроме стильного аксессуара, SHADU для выхода в люди надела черный пиджак и темные лосины, которые подчеркнула удачной черной обувью.

Также артистка использовала яркое дополнение образа - стильные перчатки розового цвета.

SHADU в дорогой шляпке (фото: instagram.com/offi_shadu)

Отметим, что шляпы этого дизайнера носили Елена Зеленская, Madonna, Селена Гомес, Белла и Джиджи Хадид и даже участники BTS. При этом эти аксессуары достаточно недешевы.

В частности шляпа с гладким глянцевым козырьком, которую "выгуляла" Ксения, стоит сегодня 225 евро. На ней присутствует вышивка монограммы, а также аксессуар украшен красной лентой.

Такая шляпка стоит почти 10 тысяч гривен (фото: ruslanbaginskiy.com)