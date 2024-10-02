RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жена экс-"холостяка" Чмерковского умилила кадрами с 2-месячным сыном Миланом

Макс Чмерковский с женой и детьми (фото: instagram.com/petamurgatroyd)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена хореографа и героя первого сезона украинского "Холостяка" Максима Чмерковского, танцовщица Пета Маргатройд, порадовала фолловеров кадрами с 2-месячным сыном Миланом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram избранницы судьи "Танців із зірками".

Танцовщица покорила поклонников новыми снимками, где она проводит время с малышом, наслаждаясь просмотром фильма.

Пета играла с мальчиком, нежно гладила его и общалась.

Маленький Милан, одетый в полосатое боди, спокойно лежал рядом с мамой, внимательно следя за каждым ее движением.

"Малыши и Netflix", - лаконично подписала видео многодетная мамочка.

Скриншот

Напомним, Макс Чмерковский с 2012 года в отношениях с танцовщицей Пэтой Маргатройд. 4 января 2017 года у пары родился сын Шей Александер. После рождения первенца они сыграли свадьбу.

Впоследствии у них родился второй сын Рио, которому сейчас один год. Через четыре месяца после этого супруги сообщили, что снова ждут ребенка. Теперь они воспитывают еще одного мальчика.

Макс Чмерковский с женой и детьми (фото: instagram.com/petamurgatroyd)

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнесаДети