Жена Билоножко рассказала о супружеских изменах: "Когда-то Виталик бросил в меня стульчик"

На провокационный вопрос Демина, что бы сделала Светлана, если бы узнала про измену, она спокойно ответила, что не побежала бы сразу в загс разводиться. Она подчеркнула, что не хотела бы об этом знать.

"Все только на доверии должно быть. Если ты не доверяешь, ревнуешь и сходишь с ума - это плохие отношения", - подчеркнула вдова Билоножко.

Светлана Билоножко сейчас (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

В то же время она все время хотела уйти от темы супружеской измены в разговоре, но Демин не давал этого сделать.

"Мне часто говорили: "Там Виталик кофе с кем-то пьет", а я знаю, что для меня главное. На телевидении нельзя распыляться так нервно, психи какие-то или там еще что-то. Нельзя. Нужно беречь свое внутреннее состояние. К людям необходимо выходить спокойной, уравновешенной, показывать им пример, как нужно", - отметила Светлана.

Также она подчеркнула, что все были в шоке, когда она так спокойно реагировала на разные слухи о супруге.

"Для вас было самым главным, что он возвращался домой?" - спросил Демин.

"Конечно, он всегда возвращался", - рассказала певица.

Супруги в молодости (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

Далее Светлана Билоножко разоткровенничалась, что и сама как-то смотрела "на лево".

"Виталик это сразу же почувствовал. В одну секунду почувствовал", - рассказала артистка, подчеркнув, что они с покойным супругом очень хорошо чувствовали друг друга.

В то же время на вопрос Демина о том, стал бы для певицы развод концом жизни, она ответила, что нет.

Семья Билоножко в 2022 году (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

"Я бы не терпела, если бы было совсем никак. Терпеть я не буду", - отметила она.

Кроме того, в отношениях пары все время были эмоциональные качели, но, как подчеркнула Билоножко, это "они были не злые".

"Когда-то Виталий даже стульчик в меня кинул... Но он знал точно, что я такая спортивная, что он не попадет, что я отклонюсь. Однако так уже эмоции зашкаливали", - с улыбкой на лице вспомнила она.