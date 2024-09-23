Дружина Білоножка розповіла про подружні зради: "Колись Віталік кинув в мене стільчиком"

На провокаційне запитання Дьоміна, що зробила б Світлана, якби дізналася про зраду, вона спокійно відповіла, що не побігла б відразу в рацс розлучатися. Вона наголосила, що не хотіла б про це знати.

"Все тільки на довірі має бути. Якщо ти не довіряєш, ревнуєш і сходиш з розуму - це погані стосунки", - зазначила вдова Білоножко.

Світлана Білоножко зараз (фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko)

У той же час вона весь час хотіла уникнути в розмові теми подружньої зради, але Дьомін не давав цього зробити.

"Мені часто говорили: "Там Віталік каву з кимось п'є", а я знаю, що для мене головне. На телебаченні не можна розпорошуватися так нервово, психи якісь чи там ще щось. Не можна. Потрібно берегти свій внутрішній стан .До людей необхідно виходити спокійною, врівноваженою, показувати їм приклад, як потрібно", - зазначила Світлана.

Також вона наголосила, що всі були шоковані, коли вона так спокійно реагувала на різні чутки про чоловіка.

"Для вас було найголовнішим, що він повертався додому?" - запитав Дьомін.

"Звичайно, він завжди повертався", - розповіла співачка.

Подружжя у молодості (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

Далі Світлана Білоножка відверто розповіла, що й сама якось дивилася "на ліво".

"Віталик це відразу ж відчув. В одну секунду відчув", - розповіла артистка, наголосивши, що вони з покійним чоловіком дуже добре відчували один одного.

У той же час на запитання Дьоміна про те, чи стало б для співачки розлучення кінцем життя, вона відповіла, що ні.

Родина Білоножка у 2022 році (фото: facebook.com / Світлана Білоножко)

"Я не терпіла б, якби було зовсім ніяк. Терпіти я не буду", - зазначила вона.

Крім того, у відносинах пари весь час були емоційні гойдалки, але, як наголосила Білоножко, це "вони були не злі".

"Колись Віталій навіть стільчиком у мене кинув... Але він знав точно, що я така спортивна, що він не потрапить, що я відхилюся. Однак так уже емоції зашкалювали", - з усмішкою на обличчі пригадала вона.