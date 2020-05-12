Іншого виходу немає: у МОЗ розповіли, скільки триватиме масковий режим

Коронавірус в Україні продовжує свій наступ і станом на 12 травня, в країні було зафіксовано 375 нових випадків зараження. З початку пандемії одужали 3373 українці, 425 пацієнтів померли від ускладнень.

Україна з 12 травня почала пом'якшувати карантинні обмеження і після 22 травня в уряді збираються переглянути й інші заборони. Як розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю для РБК-Україна, не виключено, що масковий режим закінчиться вже влітку.

"Поки буде карантин, до того часу ми будемо в масках, з антисептиками й соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми вже зараз пом'якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину – 22 травня. Будемо дивитися на розвиток епідситуації. Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а швидко вийдемо. Можливо, і дитячі сади повідкриваємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане нашим "невід'ємним другом" до кінця цього року", - розповів Віктор Ляшко.

Він додав, що вихід з карантину буде поступовим, щоб кількість інфікованих знову не почала зростати.

"Зараз ВООЗ дала певні рекомендації, як можна поступово виходити з карантину. Тому ми не скасовуємо всі обмежувальні протиепідемічні заходи, які були введені під час карантину. Ми виходимо поступово і будемо відстежувати динаміку: буде зростання, не буде зростання, або будемо залишатися на плато. Після цього будемо планувати подальші наші дії", - пояснив головний санітарний лікар України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міністерстві інфраструктури розробили план запуску транспорту в Україні.