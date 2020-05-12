Другого выхода нет: в Минздраве рассказали, сколько продлится масочный режим

Коронавирус в Украине продолжает свое наступление и по состоянию на 12 мая, в стране было зафиксировано 375 новых случаев заражения. С начала пандемии выздоровели 3373 украинца, 425 пациентов скончались от осложнений.

Украина с 12 мая начала смягчать карантинные ограничения и после 22 мая в правительстве собираются пересмотреть и другие запреты. Как рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью для РБК-Украина, не исключено, что масочный режим закончится уже летом.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина – 22 мая. Будем смотреть на развитие эпидситуации. Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а быстро выйдем. Возможно, и детские сады пооткрываем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет нашим "неотъемлемым другом" до конца этого года", - рассказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что выход из карантина будет постепенным, чтобы количество инфицированных снова не начало расти.

"Сейчас ВОЗ дала определенные рекомендации, как постепенно можно выходить из карантина. Поэтому мы не отменяем все ограничительные противоэпидемические мероприятия, которые были введены во время карантина. Мы выходим постепенно и будем отслеживать динамику: будет рост, не будет роста, или будем оставаться на плато. После этого будем планировать дальнейшие наши действия", - пояснил главный санитарный врач Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Министерстве инфраструктуры разработали план по запуску транспорта в Украине.