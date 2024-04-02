RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Второй за сутки: умер еще один игрок команды КВН "Одесские джентльмены"

Александр Теплицкий (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Накануне стало известно о смерти капитана одесской команды КВН Святослава Пелишенко. Теперь сообщается о потере еще одного игрока - Александра Теплицкого.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу товарища комика.

Что известно

Близкие Александра сообщают, что он ушел из жизни в родной Одессе. Что стало причиной смерти мужчины - неизвестно.

"Саня... ну почему... !? Передавай привет всем нашим, с каждым годом, компания на верху, все лучше и лучше... Отдыхай...", - говорится в сообщении друга Теплицкого.

Александр Теплицкий (фото: facebook.com/alexandr.teplitskiy)

Его приятели поделились, что он называл себя "лучшим в мире антидепрессантом", любил футбол, КВН, товарищей, родной город и его талантливых людей.

К слову, попрощаться с Теплицким можно было 3 апреля в 15:00 на Еврейском кладбище.

Александр Теплицкий (фото: facebook.com/ArtemLipnitsky)

 Отметим, что Александр стал вторым за два дня членом второй команды КВН, который ушел из жизни.

Ранее стало известно, что 31 марта умер Святослав Пелишенко - сценарист, шоумен и ученый-физик, а также капитан команды КВН Одесского государственного (сейчас национального им. И.И Мечникова) университета.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКВК