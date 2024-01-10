Вторая жена экс-мужа Ани Лорак впервые подтвердила их разрыв

Вторая жена турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус впервые прокомментировала разрыв их отношений.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы бывшего Ани Лорак.
Лилия пообщалась с поклонниками и ответила на их комментарии.
Так, одна из подписчиц написала под последней публикацию Реус, что ей жаль, что предприниматель и визажистка развелись.
В свою очередь девушка лаконично написала: "В жизни бывает все".
Лилия Реус прокомментировала разрыв с Муратом Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
Это впервые, когда она высказалась на эту тему. Ранее экс-жена Мурата делала лишь намеки на развод.
Напомним, слухи о проблемах в отношениях супругов появились на фоне их странного поведения.
Они отписались друг от друга в Instagram, а также поудаляли совместные фото.
Мурат Налчаджиоглу с Лилией Реус (фото: instagram.com/muratnalca)
Вскоре бизнесмен попросил фанатов уважать его личную жизнь и не вмешиваться в нее.
А недавно он показался уже с новой избранницей, моделью по имени Анастасия.
Пара вместе отпраздновала Новый год в Дубае и делилась романтическим контентом в своих блогах.
Недавно мы рассказывали, что звезда "Игры престолов" разводитсяс женой после 18 лет брака.