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Вторая жена экс-мужа Ани Лорак впервые подтвердила их разрыв

Мурат Налчаджиоглу с Лилией Реус (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Иванна Пашкевич

Вторая жена турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия Реус впервые прокомментировала разрыв их отношений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы бывшего Ани Лорак.

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Лилия пообщалась с поклонниками и ответила на их комментарии.

Так, одна из подписчиц написала под последней публикацию Реус, что ей жаль, что предприниматель и визажистка развелись.

В свою очередь девушка лаконично написала: "В жизни бывает все".

Лилия Реус прокомментировала разрыв с Муратом Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Это впервые, когда она высказалась на эту тему. Ранее экс-жена Мурата делала лишь намеки на развод.

Напомним, слухи о проблемах в отношениях супругов появились на фоне их странного поведения. 

Они отписались друг от друга в Instagram, а также поудаляли совместные фото.

Мурат Налчаджиоглу с Лилией Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

Вскоре бизнесмен попросил фанатов уважать его личную жизнь и не вмешиваться в нее.

А недавно он показался уже с новой избранницей, моделью по имени Анастасия.

Пара вместе отпраздновала Новый год в Дубае и делилась романтическим контентом в своих блогах.

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Ани ЛоракМурат Налчаджиоглурозлученнязвезды шоу-бизнеса