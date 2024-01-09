Звезда "Игры престолов" разводится с женой после 18 лет брака
Звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне все-таки решили разойтись насовсем после объявления о своем разрыве два года назад.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание The Hollywood Reporter.
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56-летняя артистка уже предоставила необходимые документы, чтобы начать процесс.
Знаменитость утверждает, что между ней и Джейсоном нет разногласий по имуществу и другим противоречиям.
Джейсон Момоа и Лиза Боне (фото: Getty Images)
В этой петиции о разводе приводится общепринятая формулировка "непримиримые разногласия".
В заявлении подчеркивается, что ни один из супругов не будет обращаться за финансовой поддержкой, и что они уже договорились о разделе своих активов.
Документы отмечают, что Джейсон Момоа и Лиза Боне будут иметь равное совместное право на опеку над 16-летней дочерью и 15-летним сыном.
Напомним, что пара познакомилась и начали жить вместе в 2005 году.
Джейсон Момоа и Лиза Боне (фото: Getty Images)
Лишь в 2017-м они утвердили свой союз официально, заключив брак.
Однако счастливая семейная жизнь быстро подошла к концу, несмотря на наличие общих детей: по судебным документам, супруги начали жить отдельно уже в октябре 2020 года.
Этот брак стал первым для Момоа и вторым для Боне, которая ранее была замужем за известным музыкантом Лени Кравицем.
У них есть дочь Зои Кравиц, которая, следуя стопам матери, выбрала актерскую карьеру.
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