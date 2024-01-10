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Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак вперше підтвердила їхній розрив

Мурат Налчаджиоглу з Лілією Реус (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Іванна Пашкевич

Друга дружина турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу Лілія Реус вперше прокоментувала розрив їхніх стосунків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці колишнього Ані Лорак.

Деталі

Лілія поспілкувалася з шанувальниками і відповіла на їхні коментарі.

Так, одна з підписниць написала під останньою публікацію Реус, що їй жаль, що підприємець і візажистка розлучилися.

У свою чергу дівчина лаконічно написала: "У житті буває все".

Лілія Реус прокоментувала розрив з Муратом Налчаджіоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

Це вперше, коли вона висловилася на цю тему. Раніше ексдружина Мурата робила лише натяки на розлучення.

Нагадаємо, чутки про негаразди у стосунках подружжя з’явилися на тлі їхньої дивної поведінки. 

Вони відписались один від одного в Instagram, а також повидаляли спільні фото.

Мурат Налчаджиоглу з Лілією Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

Незабаром бізнесмен попросив фанів поважати його особисте життя і не втручатися в нього.

А нещодавно він показався вже з новою обраницею, моделлю на ім'я Анастасія.

Пара разом відсвяткувала Новий рік в Дубаї і ділилася романтичним контентом у своїх блогах.

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Ані ЛоракМурат Налчаджиоглурозлученнязвезды шоу-бизнеса