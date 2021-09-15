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У Харкові раптово зупинилося серце 30-річної поліцейської: "осиротів маленький син"

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Харків, Середа 15 вересня 2021 18:12
У Харкові раптово зупинилося серце 30-річної поліцейської: "осиротів маленький син" Колаж РБК-Україна: у Харкові раптово померла 30-річна поліцейська Анастасія Забродіна
Автор: Роман Мирончук

У Харкові після тривалої боротьби з онкологічною хворобою померла патрульна поліцейська Анастасія Забродіна. Жінці було всього 30 років. У неї залишився маленький син і чоловік.

Про цю трагедію повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.

"Анастасія приєдналася до лав патрульної поліції однією з перших, в 2015 році. Вона гідно служила українському народу. Без дружини залишився чоловік, осиротів її маленький син", - йдеться в повідомленні.

Майже два роки жінка відважно боролися з хворобою. Сьогодні, 15 вересня, її серце раптово зупинилося.

У Харкові раптово зупинилося серце 30-річної поліцейської: &quot;осиротів маленький син&quot;

Анастасія Забродіна (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У поліції висловили свої глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії.

Користувачі мережі також залишили слова співчуття.

  • Дівчинка, спочивай з миром! Співчуття рідним!
  • Царство Небесне. Рідним і близьким щире співчуття;
  • Що ж сьогодні за день такий. Спочивай з миром... Світла тобі пам'ять;
  • Шкода молодого життя... Співчуття рідним.

Нагадаємо, що днями раптово померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко. Їй також було 30 років

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