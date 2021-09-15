У Харкові раптово зупинилося серце 30-річної поліцейської: "осиротів маленький син"
У Харкові після тривалої боротьби з онкологічною хворобою померла патрульна поліцейська Анастасія Забродіна. Жінці було всього 30 років. У неї залишився маленький син і чоловік.
Про цю трагедію повідомляє Патрульна поліція України на своїй сторінці в Facebook.
"Анастасія приєдналася до лав патрульної поліції однією з перших, в 2015 році. Вона гідно служила українському народу. Без дружини залишився чоловік, осиротів її маленький син", - йдеться в повідомленні.
Майже два роки жінка відважно боролися з хворобою. Сьогодні, 15 вересня, її серце раптово зупинилося.
Анастасія Забродіна (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
У поліції висловили свої глибокі співчуття рідним і близьким Анастасії.
Користувачі мережі також залишили слова співчуття.
- Дівчинка, спочивай з миром! Співчуття рідним!
- Царство Небесне. Рідним і близьким щире співчуття;
- Що ж сьогодні за день такий. Спочивай з миром... Світла тобі пам'ять;
- Шкода молодого життя... Співчуття рідним.
Нагадаємо, що днями раптово померла учасниця шоу "МастерШеф" Стелла Клименко. Їй також було 30 років
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