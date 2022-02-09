Макаронна бабка за старовинним рецептом: готуємо пиріг з вчорашньої вермішелі
Пиріг з вчорашніх макаронів - відмінна страва, якою можна порадувати домашніх на сніданок. Для приготування бабки можна взяти готові макарони (навіть вчорашні), а можна приготувати їх самому, а потім запекти у формі пирога.
Рецепт макаронної бабки ми знайшли в книзі-бестселері "Солодке печиво" найвідомішої української кулінарки Дарії Цвєк.
Інгредієнти для бабки:
- 500 г борошна
- 6 яєць
- 100 г цукру
- 50 г вершкового масла
- 100 г родзинок
Якщо будете готувати з макаронів, їх знадобиться 500 грамів.
Покрокове приготування
Замісіть тісто: з борошна, двох яєць і води зробіть круте тісто, тонко розкачайте. Зверху посипте борошном, скрутіть рулет, наріжте тонкі макарони і відваріть в злегка підсоленій воді.
Відцідіть макарони, промийте водою. Додайте в них вершкове масло, розтерті з цукром жовтки, збиті в піну білки, родзинки.
Акуратно перемішайте, перекладіть цю масу в змащену маслом форму і випікайте в духовці до готовності (близько 45 хвилин).
Хто така Дарія Цвєк
Дарія Яківна Цвєк (1909-2004) - авторка популярних книг з рецептами, серед яких "Солодке печиво", "До святкового столу", "У будні та свята", "Для гостей і сім'ї", "Нашим найменшим", "На добрий вечір", "Дітям і батькам".
Її книги ставали бестселерами - всього було продано понад 5 млн примірників. А книгу "Солодке печиво", з якої взято рецепт макаронної бабки, перевидавали дев'ять разів.
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