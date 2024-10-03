Не дроновод и не дронщик: как правильно называть украинские профессии

В украинском языке есть определенные правила образования слов, обозначающих человека, занимающегося какой-то профессией. И часто можно увидеть, как в разговорном языке или во время написания совершают ошибку, добавляя суффиксы -щик или -вод. Однако это ошибка с калькой на русский.

Как правильно называть украинские профессии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснение филолога Ольги Васильевой на странице Facebook.

Ольга Васильева напоминает, что в украинском языке не "водять", и есть старый продуктивный суффикс -ар и -яр.

"Никто у нас никого не "водить": овцевод - вівчар, пчеловод - бджоляр, цветовод - квітникар. Поэтому и дроновод будет дронар", - подчеркивает филолог.

Она объяснила, что непродуктивные суффиксы -чик, -щик в украинском языке заменяются продуктивными:

Газетчик - газетяр

Каменщик - каменяр

Гробовщик - трунар

Дронщик – дронар

"Якщо треба уточнити, який саме напрямок роботи з дронами, вказуємо: дронар-оператор, дронар-інженер, дронар-складальник. Так само як автомеханік, автослюсар, авторихтувальник. Для тих, хто пише, що дронар - це тільки виробник, а оператор має бути дроніст, як автомобіліст чи машиніст: хіба дзвонар виробляє дзвони? Ні, він оператор дрона. Суфікс -іст іншомовний, -ар/-яр питомий українській", - подчеркивает филолог.

Во множественном числе - дронарі

Феминитив - дронарка

Отрасль – дронарство

В родительном падеже единственного числа - дронаря (как лікаря, слюсаря, секретаря, чоботаря, шахтаря, аптекаря, дзвонаря).

Российские кальки и украинский аналог: