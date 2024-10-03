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Не дроновод і не дронщик: як правильно називати українські професії

Четвер 03 жовтня 2024 08:05
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Не дроновод і не дронщик: як правильно називати українські професії Як правильно українською називати професію людини, що працює з дронами (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В українській мові є певні правила утворення слів, що позначають людину, яка займається якоюсь професією. І часто можна побачити, як в розмовній мові або під час написання роблять помилку, додаючи суфікси -щик або -вод. Однак це помилка з калькою на російську.

Як правильно називати українські професії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення філолога Ольги Васильєвої на сторінці в Facebook.

Ольга Васильєва нагадує, що в українській мові не "водять", і є старий продуктивний суфікс -ар та -яр.

"Ніхто в нас нікого не "водить": овцевод - вівчар, пчеловод - бджоляр, цветовод - квітникар. Тому й дроновод буде дронар", - підкреслює філолог.

Вона пояснила, що непродуктивні суфікси -чик, -щик в українській мові замінюються продуктивними:

  • Газетчик - газетяр
  • Каменщик - каменяр
  • Гробовщик - трунар
  • Дронщик - дронар

"Якщо треба уточнити, який саме напрямок роботи з дронами, вказуємо: дронар-оператор, дронар-інженер, дронар-складальник. Так само як автомеханік, автослюсар, авторихтувальник. Для тих, хто пише, що дронар - це тільки виробник, а оператор має бути дроніст, як автомобіліст чи машиніст: хіба дзвонар виробляє дзвони? Ні, він оператор дрона. Суфікс -іст іншомовний, -ар/-яр питомий українській", - підкреслює філолог.

  • У множині - дронарі
  • Фемінітів - дронарка
  • Галузь - дронарство

У родовому відмінку однини - дронаря (як лікаря, слюсаря, секретаря, чоботаря, шахтаря, аптекаря, дзвонаря).

Російські кальки та український відповідник:

  • головнокомандуючий (рос. - головнокомандующий) - головнокомандувач
  • військовий (рос. - военный) - військовик
  • пожежний (рос. - пожарный - пожежник
  • робочий (рос. - рабочий) - робітник
  • учений (рос. - ученый) - науковець
  • портний (рос. - портной) - кравець
  • поліцейський (рос. полицейский) - поліціянт

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