Как студентам выехать за границу на обучение во время войны: главные условия

Студенты-мужчины даже во время войны могут выезжать за границу на обучение. Правительство обновило правила пересечения границы для студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как отмечается, раньше во время действия военного положения учиться за границей могли только студенты-женщины. Однако теперь мужчины тоже могут ездить за границу на обучение или стажировку.

Чтобы уехать за границу, мужчины должны:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;

стать участником академической мобильности сроком один семестр;

учиться на дневной форме в украинских вузах;

учиться на бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Как документы нужны?

В Кабмине отмечают, что студенты-мужчины должны иметь е-билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом, военно-учетный документ и справку от украинского вуза о направлении на обучение за границу.

В этих документах должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного семестра и отсутствие негативных оценок или пересдач за последние два семестра.

Кроме того, студенты должны показать подтверждение уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.