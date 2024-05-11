ua en ru
Сб, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как студентам выехать за границу на обучение во время войны: главные условия

Украина, Суббота 11 мая 2024 13:30
UA EN RU
Как студентам выехать за границу на обучение во время войны: главные условия Фото: в правительстве объяснили, кому из студентов можно выехать за границу на обучение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Студенты-мужчины даже во время войны могут выезжать за границу на обучение. Правительство обновило правила пересечения границы для студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как отмечается, раньше во время действия военного положения учиться за границей могли только студенты-женщины. Однако теперь мужчины тоже могут ездить за границу на обучение или стажировку.

Чтобы уехать за границу, мужчины должны:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;
  • стать участником академической мобильности сроком один семестр;
  • учиться на дневной форме в украинских вузах;
  • учиться на бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.

Как документы нужны?

В Кабмине отмечают, что студенты-мужчины должны иметь е-билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом, военно-учетный документ и справку от украинского вуза о направлении на обучение за границу.

В этих документах должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного семестра и отсутствие негативных оценок или пересдач за последние два семестра.

Кроме того, студенты должны показать подтверждение уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.

Выезд мужчин за границу

Напомним, что в Украине действует всеобщая мобилизация с начала полномасштабного вторжения российских войск. Ее и военное положение в Украине продлили минимум до 11 августа 2024 года.

То есть военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Существуют исключения, когда мужчинам разрешается выезд за пределы Украины. Например, военным могут дать отпуск и разрешение уехать за границу.

Государственная пограничная служба предупреждала, что для некоторых украинцев могут измениться правила пересечения границы, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выезд за границу Мобилизация в Украине Студенты
NEWS
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы