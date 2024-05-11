Как студентам выехать за границу на обучение во время войны: главные условия
Студенты-мужчины даже во время войны могут выезжать за границу на обучение. Правительство обновило правила пересечения границы для студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как отмечается, раньше во время действия военного положения учиться за границей могли только студенты-женщины. Однако теперь мужчины тоже могут ездить за границу на обучение или стажировку.
Чтобы уехать за границу, мужчины должны:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;
- стать участником академической мобильности сроком один семестр;
- учиться на дневной форме в украинских вузах;
- учиться на бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Как документы нужны?
В Кабмине отмечают, что студенты-мужчины должны иметь е-билет студента, заверенную копию договора с иностранным университетом, военно-учетный документ и справку от украинского вуза о направлении на обучение за границу.
В этих документах должны быть указаны основания сотрудничества, срок учебного семестра и отсутствие негативных оценок или пересдач за последние два семестра.
Кроме того, студенты должны показать подтверждение уровня знания языка, на котором преподают в иностранном университете.
Выезд мужчин за границу
Напомним, что в Украине действует всеобщая мобилизация с начала полномасштабного вторжения российских войск. Ее и военное положение в Украине продлили минимум до 11 августа 2024 года.
То есть военнообязанным мужчинам запрещен выезд за границу. Существуют исключения, когда мужчинам разрешается выезд за пределы Украины. Например, военным могут дать отпуск и разрешение уехать за границу.
Государственная пограничная служба предупреждала, что для некоторых украинцев могут измениться правила пересечения границы, когда новый закон о мобилизации вступит в силу.
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