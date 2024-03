Дресс-код на девять страниц, 2500 блюд и Рианна на сцене: в Индии готовятся к свадьбе века

28-летний Анант Амбани женится на Радхике Мерчант, дочери промышленника Вирена Мерчанта, владельце крупной фармацевтической компании.

Хотя свадьба запланирована на 12 июля в Мумбаи, трехдневные предсвадебные торжества были проведены в начале марта.

На этом событии присутствовали не только родственники и друзья молодоженов, но и известные мировые личности и бизнесмены.

Среди звездных гостей - Хиллари Клинтон, Билл Гейтс и Марк Цукерберг, которые также были приглашены на свадьбу сестры жениха в 2018 году. В общей сложности было заявлено более 1000 гостей.

Любопытно, что каждому гостю вручили буклет на девять страниц с подробными инструкциями по дресс-коду.

Всем приглашенным нужно было иметь не только стильную одежду, но и удобную для активного времяпрепровождения и прогулок.

Для их удобства предоставили прачечную, а над их образом работали сотни стилистов, визажистов и экспертов по традиционной индийской одежде.

По информации из анонимных источников, гостям было предложено 75 видов завтрака, 225 вариантов обеда и 275 вариантов ужина.

