Раздражают стаи голубей вокруг дома? Эти 2 вида семян в кормушке навсегда их отпугнут

Городские голуби - не очень приятные соседи. Они шумные, пачкают все вокруг, а особенно любят собираться вокруг кормушек для птиц. Как отпугнуть голубей от своего двора?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express дает советы, какое кормление отпугнет голубей без вреда для них.

Голуби - не только конкуренты, но и вредители

Хотя голуби и выглядят мирными, в большом количестве они приносят значительный вред не только другим птицам, но и вашему саду и участку. Их птичий помет является не только неэстетичным, но и агрессивным для поверхностей - он разрушает краску, металл и даже камень. В саду голуби могут вытоптать грядки, поломать ростки или молодые растения во время посадки.

Также они часто сносят в гнезда мусор, остатки полиэтилена или веревки, что может быть опасным для других животных. Известно, что на одном месте голуби могут скапливаться десятками, создавая шум и беспорядок. Если вовремя не принять меры, они надолго остаются во дворе, вытесняя мелких певчих птиц и портят вид подворья.

Какие семена не по вкусу голубям

Один из самых простых и естественных способов уменьшить количество голубей - сменить корм в кормушке. Некоторые виды семян птицам просто не нравятся, поэтому они сами перестают наведываться туда, где ничего вкусного для себя не находят.

Среди таких продуктов - сафлор и нейер.

Сафлор имеет белую толстую оболочку и горький вкус. Его не любят голуби, зато охотно клюют другие птички.

имеет белую толстую оболочку и горький вкус. Его не любят голуби, зато охотно клюют другие птички. Ниггер или нуг - мелкие темные семена, которыми лакомятся чижи и другие мелкие виды, тогда как крупные птицы их игнорируют.

Этот простой выбор поможет уменьшить количество незваных гостей у кормушки без ущерба для полезных и желанных птичьих посетителей. К тому же, такой корм сложно разбросать или высыпать, что делают голуби в поисках крупных семян.

Семена нуга (изображение: Википедия)

Физический барьер как эффективная защита

Кроме подбора правильного корма, еще один способ защитить кормушку - установить сетку или клетку. Она создает барьер, который не позволяет крупным птицам добраться до пищи, но оставляет свободный проход для мелких видов.

Чаще всего такие конструкции имеют металлическую решетку с отверстиями, сквозь которые пройдут синицы, но не пролезет голубь. Это позволяет избежать давки, повреждения насестов и рассыпания корма.

Голуби способны делать механический вред кормушке: сильные клювы легко ломают пластиковые детали или расшатывают подвесы. Если кормушка пострадает, мелкие птицы просто перестанут туда летать. А вот защитная сетка минимизирует риски, продлевает жизнь конструкции и поддерживает здоровый баланс в саду.