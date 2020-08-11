Дощі заллють частину України: в яких областях очікується негода

Погода в Україні у середу, 12 серпня, очікується сприятливою тільки в декількох областях. Частину України почне заливати дощами, а температура повітря почне опускатися.

Схід України затягне короткочасними дощами, сухо буде тільки в Полтаві. Температура повітря вночі знизиться до +14 +17 градусів, вдень очікується в межах +24 +27 градусів.

У південних областях синоптики також прогнозують погіршення погоди, дощі пройдуть в Одесі, Херсоні, а також в Криму. У Миколаєві буде сухо. Вночі від +17 до +20 градусів, удень повітря прогріється до +27 +30 градусів.

На півночі країни очікується суха погода, опади не прогнозуються. Однак температура повітря знизиться. Вночі до +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть всього +20 +22 градуси.

У західних областях очікується сонячна і ясна погода, без опадів, місцями невелика хмарність. Вночі від +13 до +15 градусів, вдень прогріється до +24 +27 градусів.

В центральній частині країни без опадів, невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме +15 +17 градусів, денна від +23 до +26 градусів.

У Києві 12 серпня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів, можлива невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься в межах +14 +16 градусів, вдень очікується всього +21 +23 градуси.

Карта погоди в Україні на середу, 12 серпня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголосили штормове попередження.

А також розповідали про те, що синоптики розповіли, які регіони накриє похолоданням.