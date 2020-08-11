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В Україну йде різке похолодання: яким регіонам не пощастить з погодою

Вівторок 11 серпня 2020 12:17
В Україну йде різке похолодання: яким регіонам не пощастить з погодою
Погода в Україні 12 серпня (фото РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Синоптик розповіла про погоду в Україні у середу, 12 серпня

Погода в Україні 12 серпня, в середу істотно зміниться. В нашу країну прийде атмосферний фронт, тому в середу на Півночі країни похолодає до +19 +23 градусів. Про це на своїй Facebook-сторінці написала синоптик Наталка Діденко.

За словами експерта, дощі можливі на Півдні, в Центрі та на Прикарпатті.

"Фронт - холодний, тому в його тилу завтра, 12 серпня відчутно знизиться температура на півночі України, до + 19 + 23 градусів. У середу фронт зрушиться південніше, локальні грозові дощі ймовірні на Півдні, в Центрі і на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході. Значна частина території України буде 12 серпня в сухій погоді", - написала Діденко.

Температура повітря 12 серпня очікується низькою в північній частині, +19 +23 високою - на Півдні, + 27 + 32 градуси.

У більшості областей України буде від +24 +28 градусів. У Києві середовище обіцяє бути свіжою, вдень близько + 20 + 22 градусів, опади дуже мало ймовірні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики зробили попередження про сильні дощі та похолодання.

До речі, в Одеській області на курорті "Катранка" Татарбунарського району загинули туристи. Очевидці події вважають, що виною тому відбійну протягом.

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