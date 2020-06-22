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В Україні оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 08:34
В Україні оголошено штормове попередження
Фото: дощ в Україні (УНІАН)

Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град

Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.

Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці буде йти град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 22 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами.

Крім того, через негоду без світла залишаються майже сто населених пунктів України.

Додамо, що синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України дождиГрадШтормове попередженняобластишквалы
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