В Україні оголошено штормове попередження

Фото: дощ в Україні (УНІАН)

Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град

Сьогодні, 22 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.

Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці буде йти град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, погода в Україні в понеділок, 22 червня, буде такою ж похмурою у всіх регіонах і з грозовими дощами.

Крім того, через негоду без світла залишаються майже сто населених пунктів України.

Додамо, що синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

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Автор: Андрій Козловський