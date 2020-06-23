ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про повінь на заході в найближчі три дні

Новини » Надзвичайні події     23.06.2020 - 15:16
Синоптики попередили про повінь на заході в найближчі три дні
Фото: негода в Карпатах (facebook.com/MNSCHE)

Можливий підйом води у річках до 3,5 метрів

Синоптики попередили про повінь на заході України з 23 до 25 червня. Очікується високий дощовий паводок у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській області.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"23-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.). На Тисі на 1,0 - 1,5 м; Пруті на 1,5 - 2,5 м; Дністрі на ділянці Галич-Заліщики на 2,5 - 3,5 м", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають про можливе затоплення прирічкових ділянок у Чернівцях, Івано-Франківську та Чернівецькій області.

Раніше РБК-Україна писало, що у Карпатах через негоду загинули троє людей.

Нагадаємо, у зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій області введені надзвичайні заходи безпеки.

Зазначимо, 23 червня погода в Україні буде дощовою, будуть йти зливи та град з грозою.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Штормове попередженняЗападсиноптики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся