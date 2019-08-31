Дощі та магнітні бурі: українцям дали прогноз на перший день осені

Погода в Україні в неділю, 1 вересня, збережеться тепла - високі градуси отримають у спадок від літа в перший день осені практично всі області. Однак про зміну сезону нагадають опади, які пройдуть місцями на Заході, Центрі та Півночі країни. Про це йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo.

Так, парасолі рекомендують не забувати вдома при виході на вулицю жителям Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Вінницької, Житомирської, Київської, Черкаської та Чернігівської областей.

1 вересня температура повітря в західних регіонах прогнозітуется вдень близько +27... +30 градусів, а після заходу сонця очікується близько +16... +19 градусів.

У центральних і північних областях стовпчики термометрів покажуть в денний час від +24 до +28 градусів, а в нічний - від +15 до +18 градусів.

На Півдні синоптики прогнозують вдень температуру повітря в межах +27... +30 градусів, вночі ж повітря "посвіжішає" до +16... + 19 градусів.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

У східних областях температура повітря вдень складе від +26 до +29 градусів, а в нічний час стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +14... +18 градусів.

У столиці завтра очікується мінлива хмарність, в другій половині дня висока ймовірність дощу. У Києві температура повітря протягом доби становитиме від +16 до +25 градусів.

Киян попереджають про помірну геомагнітну активність, яку очікують 1 вересня в першій половині дня. Отже, метеозалежні люди зможуть відчути неприємні зміни в емоційному і фізичному стані.

Нагадаємо, що ці геомагнітні коливання викликані надходженням в околиці Землі "обурених" потоків сонячного вітру.

1 вересня в Києві очікується магнітна буря (Фото: колаж РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, експерти з вивчення астрономії Сонця розповіли, коли слід очікувати нового потужного метеоудара. Геомагнітна буря на початку осені змусить відчувати метеозалежних людей розбитими і пригніченими.

До слова, нещодавно свій осінній прогноз дав фінансовий аналітик, який розповів українцям, що у вересні відбудеться з курсом долара.