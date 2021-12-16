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Дощі та холод: синоптики розповіли, де буде мокро

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Четвер 16 грудня 2021 06:31
Дощі та холод: синоптики розповіли, де буде мокро Колаж РБК-Україна: погода в Україні буде дощовою
Автор: Styler

Погода в Україні 16 грудня буде неоднозначною. На частині території країни очікуються опади у вигляді дощу, а в інших областях жителів чекає ясна погода.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На заході сьогодні пройдуть дощі. При цьому в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях буде +2+4. В Івано-Франківській та Чернівецькій - +1+3.

У північній частині України також дощі. У Чернігівській області +2+4, а в Сумській - +1+3.

У центральних регіонах без опадів. У Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях +2+4. У Полтавській та Дніпропетровській - +1+3.

На сході дощу також не очікується. У Донецькій, Луганській та Харківській областях буде +1+3.

На півдні України без опадів. Температура повітря тут буде трохи вище, крім Запорізької області, де очікується +2+4. У Херсонській, Миколаївській та Одеській областях +3+5.

В окупованому Криму також без дощу. Температура повітря на півострові складе +5+7.

В Києві буде дощ. Повітря прогріється до +2+4. При цьому буде дути західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Дощі та холод: синоптики розповіли, де буде мокро

Погода в Україні 16 грудня (інфографіка: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди до Дня Святого Миколая.

Раніше в мережі показали снігопад у поїзді Укрзалізниці.

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