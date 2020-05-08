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Синоптик розповіла про сюрпризи погоди на 9 травня: прогноз різко змінився

STYLERЖиття    08.05.2020 - 13:11
Синоптик розповіла про сюрпризи погоди на 9 травня: прогноз різко змінився
Прогноз погоди на 9 травня (фото: freepic.com)

Синоптик розповіла, якої погоди чекати українцям на 9 і 10 травня

Погода в Україні на 9 травня буде обумовлена холодним атмосферним фронтом, який увірветься на територію країни. У західних областях країни прогнозується навіть мокрий сніг. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

За словами експерта, 9 травня практично по всій країні пройдуть опади з грозами.

"9 травня в Україні будуть дощі і навіть місцями грози, вони очікуються у східних областях плюс Запоріжжя і Дніпро з районами. Місцями періодичні невеликі дощі пройдуть у західній частині України. А на решті території без істотних опадів. Карта 1", - попередила Діденко.

Синоптик розповіла про сюрпризи погоди на 9 травня: прогноз різко змінився

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

10 травня дощі зміняться теплими градусами і будуть поступово йти з території країни.

"Вітер у вихідні з західного перейде на південно-західний, помірний, на Сході поривчастий. Температура повітря поступово, але наполегливо, піде вгору", - розповіла синоптик.

9 травня очікується від +13 +17 градусів, на Заході +15 +20 градусів. 10-го травня протягом дня повітря прогріється до +15 +20 градусів, на Заході до +18 +24 градусів.

А ось жителі столиці можуть радіти - 9 травня опади у столиці малоймовірні. 10 травня дощі можуть пройти, але короткочасні.

Справжнє тепло прийде в Київ 11 травня, температура повітря досягне +25 градусів, але з середи знову похолодає до +14 градусів.

Синоптик розповіла про сюрпризи погоди на 9 травня: прогноз різко змінився

Синоптична карта facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше повідомляли, в Україну йде 30-градусна спека.

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