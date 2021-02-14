"Довіра і гордість за кохану людину": сім'я Порошенків поділилась рецептом подружнього щастя

Порошенки кажуть, що на 100% є романтичною парою.

"Кажуть, що ідеальний чоловік - це той, хто твердо переконаний, що у нього ідеальна жінка. Це і є рецепт ідеального подружжя", - розказав Порошенко.

За його словами, те що Марина - це жінка, з якою він хоче прожити усе життя, він побачив з першого погляду.

"У мене не було жодного сумніву", - згадує Петро Порошенко.

Він також розповів про те, що в молодості навіть побився, захищаючи честь коханої.

"Є одна історія, коли я за Марину бився. Що мене вразило: я думав, що Марина буде переживати за мене, що вона злякається. Дивлюся на Марину - а вона така горда і щаслива", - згадує Порошенко.

Також за його словами, коли він приходить дуже пізно - о 2-2:30 ночі, то Марина його завжди чекає, попри те що є жайворонком. "Так все життя, всі 37 років вона мене чекає", - каже Порошенко.

Крім кохання має бути ще й довіра, переконані в родині п’ятого президента.

"У нас є величезна довіра. Не просто кохання, яке є базою, фундаментом кожної родини, а й довіра. Я не можу сказати, що я не ревнивий. Але я дуже вдячний, що за 37 років Марина не дала мені приводу", - зауважує Порошенко.

Він також розповів, що вони дуже рідко сваряться. А навіть якщо сперечаються, одразу за лічені години вибачаються, цілуються і знаходять спільну мову.

"Щастя - це процес. Це не константа", - пояснює Марина Порошенко.