UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"Доверие и гордость за любимого человека": семья Порошенко поделилась рецептом супружеского счастья

Автор: Styler

В День всех влюбленных Петр и Марина Порошенко поделились с журналистами секретами семейного счастья. Как известно, браку пятого президента уже 37 лет. Но время - не помеха романтике и сильным чувством, считает Порошенко.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Популярные новости
Стало известно имя возлюбленной Олега Сенцова, родившей ему дочь 06 февраля 2021
Уляна Супрун попрощалась с украинцами: как так?! 01 января 2021
Умер барон Ротшильд: у банкира-миллиардера не выдержало сердце 16 января 2021
Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей 01 января 2021
Оксана, прости! Как жена Кернеса жаловалась на избиения 17 декабря 2020
Скончался известнейший украинский композитор и актер: автор песен Повалий и Зиброва 13 декабря 2020
Экс-жена Кернеса показала фото из их бурной молодости 17 декабря 2020
Королева жестко отомстила принцу Гарри и Меган Маркл: ее поддержала вся Британия 02 января 2021
Больно очень: жена Кернеса показала редкое фото с ним 17 декабря 2020
Все сделал правильно: Макаревич сделал заявление о Путине 06 февраля 2021

Порошенко говорят, что на 100% являются романтичной парой.

"Говорят, что идеальный мужчина - это тот, кто твердо убежден, что у него идеальная женщина. Это и есть рецепт идеального супружества", - рассказал Порошенко.

По его словам, то что Марина - это женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь, он увидел с первого взгляда.

"У меня не было никакого сомнения", - вспоминает Петр Порошенко.

Он также рассказал о том, что в молодости даже подрался, защищая честь возлюбленной.

"Есть одна история, когда я за Марину дрался. Что меня поразило: я думал, что Марина будет переживать за меня, что она испугается. Смотрю на Марину - а она такая гордая и счастливая", - вспоминает Порошенко.

Также по его словам, когда он приходит очень поздно - в 2-2:30 ночи, то Марина всегда ждет, несмотря на то что является жаворонком. "Так всю жизнь, все 37 лет она меня ждет", - говорит Порошенко.

Кроме любви должно быть еще и доверие, убеждены в семье пятого президента.

"У нас есть огромное доверие. Не просто любовь, которая является базой, фундаментом каждой семьи, но и доверие. Я не могу сказать, что я не ревнив. Но я очень благодарен, что за 37 лет Марина не дала мне повода", - отмечает Порошенко.

Он также рассказал, что они очень редко ссорятся. А даже если спорят, сразу за считанные часы просят прощения, целуются и находят общий язык.

"Счастье - это процесс. Это не константа", - объясняет Марина Порошенко.

Напомним, ранее мы писали, какие подарки нельзя дарить любимым на День святого Валентина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Порошенко ПетрМарина ПорошенкоДень Святого Валентина
Читайте также
День Святого Валентина: лучшие поздравления в стихах и милые валентинки для любимых
День влюбленных: красивая украинская легенда о святом Валентине
Прогноз погоды