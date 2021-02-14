"Доверие и гордость за любимого человека": семья Порошенко поделилась рецептом супружеского счастья

Порошенко говорят, что на 100% являются романтичной парой.

"Говорят, что идеальный мужчина - это тот, кто твердо убежден, что у него идеальная женщина. Это и есть рецепт идеального супружества", - рассказал Порошенко.

По его словам, то что Марина - это женщина, с которой он хочет прожить всю жизнь, он увидел с первого взгляда.

"У меня не было никакого сомнения", - вспоминает Петр Порошенко.

Он также рассказал о том, что в молодости даже подрался, защищая честь возлюбленной.

"Есть одна история, когда я за Марину дрался. Что меня поразило: я думал, что Марина будет переживать за меня, что она испугается. Смотрю на Марину - а она такая гордая и счастливая", - вспоминает Порошенко.

Также по его словам, когда он приходит очень поздно - в 2-2:30 ночи, то Марина всегда ждет, несмотря на то что является жаворонком. "Так всю жизнь, все 37 лет она меня ждет", - говорит Порошенко.

Кроме любви должно быть еще и доверие, убеждены в семье пятого президента.

"У нас есть огромное доверие. Не просто любовь, которая является базой, фундаментом каждой семьи, но и доверие. Я не могу сказать, что я не ревнив. Но я очень благодарен, что за 37 лет Марина не дала мне повода", - отмечает Порошенко.

Он также рассказал, что они очень редко ссорятся. А даже если спорят, сразу за считанные часы просят прощения, целуются и находят общий язык.

"Счастье - это процесс. Это не константа", - объясняет Марина Порошенко.