День Святого Валентина 2021: які подарунки не можна дарувати своїм коханим

День Святого Валентина вже на порозі й багато хто замислюється про те, чим порадувати свою половинку. Подарунок повинен символізувати почуття і порадувати кохану людину. Деякі підбирають щось несподіване, а деякі – подарунки зі змістом. Але є категорія презентів, які категорично не можна дарувати 14 лютого – вони можуть накликати біду і зруйнувати стосунки.

Експерти назвали предмети, які не можна дарувати на День всіх закоханих. Про це пише Radiotrek.

Гострі предмети (ножі та вилки)

На гострих предметах може накопичуватися негативна енергія і подарувавши гарний набір ножів або вилок, ви можете накликати невдачу на людину. А разом з тим – і на ваші стосунки.

Кімнатні капці

Думаєте, що пухнасті кімнатні капці стануть відмінним подарунком на День Святого Валентина? Помиляєтесь. Є така стара прикмета: якщо подарувати коханій людині капці, то він (або вона) підуть з вашого життя.

Прикраси з перлів

Такий подарунок є небажаним не лише на День Святого Валентина, а й з іншого приводу. За старими прикметами, перли символізують сльози вдів і сиріт. Такий подарунок приверне хвороби, втрати та сльози.

Алкоголь

Вважається, що алкоголь в подарунок забирає у людини здоров'я. Краще вже організувати романтичну вечерю і просто купити до нього гарну пляшку вина.

Чоловіча білизна

Не самий вдалий вибір, оскільки, якщо вірити забобонам, коханий піде "наліво".

Шарф

Здавалося б, що може символізувати такий потрібний предмет гардеробу? Виявляється, шарф символізує швидку розлуку з близькою людиною. Запишіться на майстер-клас з в'язання, і нехай коханий вам купить пряжу для в'язання – зв'яжіть йому самостійно.

Фотографії

Стара прикмета свідчить, що фотографії обіцяють розлуку і розставання. Тому красиві колажі або спільна фотографія в рамці – табу. Можете разом вибрати фоторамку і знімок, але не до свята.

Годинник

Ще один невдалий подарунок з будь-якого приводу. Деякі дані говорять, що це до зради, деякі до розриву. Ремінець годин охоплює зап'ястя, там, де промацується пульс. А це має пряме відношення до серця. Серце буде хотіти вирватися.

Косметика для ванної

Все, що належить до миття у ванній – під забороною, інакше кохана людина "змиється" з вашого життя.

Рушник

Дивно, але і цей предмет може привести до розставання. Але можна врятувати ситуацію і подарувати парні рушники в комплекті.