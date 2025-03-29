Доказали, что никогда не поздно: 7 звезд, которые стали отцами после 60 лет

Отцовство не имеет возрастных ограничений - это доказывают многие звезды, которые решились стать папами уже после 60 лет. Несмотря на почтенный возраст, эти знаменитости решили начать новую главу своей жизни, даря любовь и заботу своим малышам.

Кто же эти звезды, для которых возраст стал лишь цифрой? Узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

Роберт Де Ниро

79-летний голливудский актер Роберт Де Ниро является отцом семи детей. От первой жены Дайанн Эбботт, с которой актер состоял в браке с 1976-го по 1988 год, он имеет двоих детей - названную дочь Дрену и сына Рафаэля. Кадр из фильма "Убийцы цветочной полки"

Также знаменитость воспитывает близнецов Джулиана и Аарона. Они родились от суррогатной матери, когда Де Ниро был в отношениях с Туки Смит. Пара встречалась с 1988 года до 1996-го.

Актриса Грейс Хайтауэр родила звезде Голливуда сына Элиота и дочь Хеллен.

А в апреле 2023 года Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Мамой ребенка является 45-летняя Тиффани Чен. Младший ребенок Роберта Де Ниро (скриншот

Аль Пачино

Аль Пачино вполне можно назвать тем, кто не спешит с важными событиями в жизни. Оскар он получил в довольно зрелом возрасте, а отцом впервые стал в 49 лет, когда на свет появилась его дочь Джулия. Близнецы Антон и Оливия родились уже после того, как актеру исполнилось более шестидесяти.

В одном из интервью Аль признался, что после их появления на свет он даже не помнит, когда в последний раз просто отдыхал. Кадр из фильма "Ирландец"

"Они занимают все мое свободное время. Ну, или я занимаю ими все свободное время", - рассказал актер.

Ричард Гир

В 2019 году, в возрасте 69 лет, Ричард Гир стал отцом в третьем браке. Менее чем через год, в апреле 2020-го, во время пандемии, стало известно о рождении его второго общего ребенка с Алехандрой Сильвой.

Ричард Гир с семьей (фото: instagram.com/alejandragere)

Таким образом, актер воспитывает троих сыновей: Гомера, который появился на свет в 2000 году от модели Кэри Лоуэлл, и двух мальчиков от нынешней жены. Гир избегает излишнего внимания к своей семье, поэтому не показывает лиц детей на фото, а имя самого младшего сына до сих пор остается тайной.

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд, которому сейчас 94 года, является отцом восьмерых детей. Его самая младшая дочь Морган родилась, когда режиссеру фильма "Малышка на миллион" было 66 лет. Сегодня девушке 26, и ее отец прожил с ее матерью до 84 лет, после чего они разошлись. Однако это событие не является самым удивительным в жизни Иствуда.

В 1953 году молодой актер Клинт закрутил роман с неизвестной женщиной, хотя в то время уже был помолвлен с Мэгги Джонсон. Этот роман закончился рождением дочери, которую мать отдала на усыновление. Много лет спустя девушка, выросшая в приемной семье, решила найти своих биологических родителей. Клинт Иствуд с детьми (фото: instagram.com/alison.e.wood)

К ее удивлению, ее отцом оказался сам Клинт Иствуд. Актер принял дочь и даже дал ей свою фамилию. Это почти готовый сюжет для нового сериала на Netflix!

Мик Джаггер

Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер не только получил мировую славу, но и стал отцом восьмерых детей. Самый младший сын Деверо родился в 2016 году, когда Мику было 73 года. Мик Джаггер с младшим сыном и женой (фото: instagram.com/melhamrick)

Интересный факт: в 2014 году Джаггер стал прадедушкой, поэтому его младший сын на два года младше правнука. Возлюбленная Мика Джаггера с сыном (фото: instagram.com/melhamrick)

Сэр Пол Маккартни

80-летний Пол Маккартни является отцом пятерых детей, среди которых знаменитый дизайнер Стелла Маккартни, рожденная в браке с первой женой Линдой Истман. После смерти Линды он женился на модели Хизер Миллс, которая подарила ему пятого ребенка, когда Полу было 61 год. Сэр Пол Маккартни (фото: Википедия)

Легендарный музыкант трижды был женат, имеет пятерых детей и восемь внуков. В 2019 году он выпустил детскую книгу "Привет, Дидулет!", в которой рассказал о приключениях дедушки и внуков.

Алек Болдуин

Алек Болдуин - еще один актер, который может похвастаться большой семьей с восемью детьми. От первого брака с Ким Бейсингер у него есть дочь Айленд Болдуин, которой сейчас 26 лет. Остальные семеро детей родились в браке с инструктором по йоге Хилари Болдуин. Алек Болдуин с семьей (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Последняя дочь, Илария Каталина Ирена, появилась на свет в 2022 году, когда Алеку было 64 года. Актер не раз признавался, что мечтал о большой семье и считает детей самым важным в своей жизни. Алек Болдуин с семьей (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

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