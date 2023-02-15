Автомобиль не заводится после долгой стоянки: эксперты назвали возможные причины

Порой бывает так, что аккумулятор не старый, заряженный и в холодное утро стартер крутится неохотно. При этом на прогретом моторе проблемы не возникают и запуск нормальный.

Двигатель автомобиля может отказаться от работы по многим причинам. Водители пытаются решить проблему сразу на месте и самостоятельно, чтобы сэкономить время и деньги на посещении сервиса.

Эксперты назвали причины, почему авто может не заводиться после долгой стоянки. Об этом пишет UAportal.

Проблема с электропроводкой

Отказ двигателя часто бывает из-за поврежденных контактов электропроводки. Такое происходит из-за коррозии или окисления клемм, а также из-за ослабления зажима проводов, подключенных к аккумулятору.

При покупке водители часто обращают внимание именно на клемму, а еще очень важен впаянный в нее кабель. Недостаточную толщину медной жилы в кабеле видно по необычному поведению стартера - в первую секунду после поворота ключа (или нажатия кнопки стартера) его вращение очень медленное, а потом он как бы раскручивается. При разряженном аккумуляторе все выглядит наоборот - стартер крутится медленнее.

Свечи зажигания

На свечах зажигания могут появиться различные вредные отложения, и они станут работать некорректно. Еще они перестают давать искру, если были залиты бензином.

Подшипники

Проблема с подшипниками чаще всего появляется перед большой нагрузкой, то есть - при холодном запуске. Стартер при этом может работать нормально, но под влиянием магнитного поля якорь перекашивается и нарушается контакт в щетках, а также магнитный зазор.

При сильном сносе якорь начинает цеплять стартер и из-за этого падает мощность, замедляются обороты коленчатого вала ДВС. В принципе, опытные электрики с этой проблемой знакомы, но для ее решения придется полностью разбирать узел.

Порвался ремень

Механические неисправности, из-за которых двигатель не заводится, немного меньше, чем электрических. Самое вероятное - обрыв ремня ГРМ. Из-за повышенной нагрузки при прокручивании холодного (замерзшего) двигателя, сношенный привод чаще всего рвется именно при пуске. Бывает и так, что проворачивается венец на маховике и в этом случае стартер не может раскрутить двигатель до пусковых оборотов.

Неисправности в топливной системе

Отказ двигателя работать может быть связан с отсутствием топлива или неисправностью топливной системы. В этом случае также есть несколько основных причин: протекание, трещины в топливном баке, неисправность сепаратора, а также проблемы с бензонасосом.

Перед покупкой запчастей старайтесь советоваться с профессионалами, которые наверняка видели нужную вам деталь в изношенном и сломанном состоянии. Именно они могут подсказать, на какие места обратить внимание при выборе той или иной запчасти.