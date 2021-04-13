Доцент харківського вишу оскандалилася висловлюванням про війну на Донбасі: "добре, що є Путін"

Так, у своєму повідомленні жінка розмістила пост журналіста і перекладача Олександра Михельсона про "два види "корисних ідіотів" для Кремля".

"1. Вважають, що Путін лізе до України, бо тут є російськомовні, а не було б російськомовних - не ліз би.

2. Вважають, що Путін лізе до України, бо тут утискають російськомовних, а не утискали б - не ліз би

Яким кре**ном треба бути, щоб і в 2021 році вірити, що Путін лізе до України через "права російськомовних", я не знаю... Але такі кре**ни є", - говориться в публікації.

До обговорення поста долучилася викладач харківського вишу Наталя Семейкіна - в коментах вона назвала міркування автора "випєндрьожем" і нічим більше, і поділилася своєю думкою щодо ситуації в східних регіонах України.

"А куди лізуть не російськомовні?" - написала жінка.

Такі слова українського викладача академії викликали в мережі обурення. Бека звернула увагу, що "в пості, взагалі-то, сказано, що лізе Путін".

"Полізли на Донбас Турчинов і вся банда. У мене там повно студентів, які пишуть правду. Добре, що є Путін, може усіх не доб'ють", - ошелешила відповіддю Семейкіна, спровокувавши критику користувачів інтернету.

Фото: скрін поста facebook.com/rebecka.beka

Бека "нагадала" доцентові, що після розвалу СРСР і відновлення Україною незалежності в 1991 році Донецька і Луганська області повністю увійшли до складу держави.

"Це українські території, про що було, зокрема, зазначено і в Будапештському договорі. Якщо хтось туди й "поліз", так це саме російські війська, які порушили державні кордони і всі можливі міжнародні угоди. А точніше, війська вторглися та окупували частину території України: Крим, частину Донецької області та частину Луганської області. Коли ти говориш про Путіна, часом, у мене складається враження, що ти мариш, хоча, начебто, вік дозволяє тобі ще контролювати свої висловлювання", - написала волонтер.

Коли інші обурені юзери назвали викладача вузу "ватною", "сєпаркою" і так далі, вона почала критикувати Україну, в тому числі озвучуючи тези кремлівської пропаганди.

Фото: скрін коментарів до посту facebook.com/rebecka.beka

Додамо, що на своїй Facebook-сторінці Семейкіна цієї зими публікувала розповідь одного з "ДНРівців" про "крах української економіки".