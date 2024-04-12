Дотримуйтеся порад. Обов'зково посадіть огірки в грунт до цієї дати

Огірки є улюбленою культурою багатьох городників завдяки своєму смаку і корисним властивостям. Але для отримання поживного урожаю важливо знати оптимальний час для посадки.

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Коли треба садити огірки у відкритий грунт - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що треба знати про посадку огірків

Як теплолюбні рослини, не рекомендується садити у відкритий грунт до кінця ризику заморозків, тобто кінець квітня - початок травня.

Щоб отримати ранній урожай, можна вирощувати огірки через розсаду. Посів насіння на розсаду рекомендується проводити в середині квітня. При цьому важливо дотримуватися певних кроків підготовки розсади, таких як використання якісного насіння і поживного ґрунту, насіння по 2-3 шт. в горщики, створення теплих умов для розсади, та загартування перед висадкою.

Оптимальний час для висадки розсади в ґрунт - друга половина травня, коли ґрунт прогріється до +12 градусів.

Підготовка ґрунту перед цим включає вибір сонячного і захищеного від вітру місця, створення лунок на відстані 50-60 см одна від одної і заправлення їх компостом або перегноєм.

Після висадки розсади важливо доглядати за огірками, забезпечуючи їм регулярний, але не надмірний полив, підживлення комплексними добривами 2-3 рази за сезон, прополювання та розпушування ґрунту, та формування куща.

Дотримуючись цих порад, можна отримати багатий врожай смачних та корисних огірків. Варто також уникати садіння огірків після гарбузових культур та не допускати загущення посадок, регулярно оглядаючи рослини на наявність шкідників та хвороб.