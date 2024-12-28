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Следуйте этим 4 советам, чтобы сохранить глаза здоровыми на многие годы

Как избавиться от переутомления глаз (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек хотя бы один раз в жизни сталкивался с перенапряжением и усталостью глаз. Напряжение глаз является распространенным симптомом, который наносит сильный дискомфорт и может привести к болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

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ЗдоровьеГлаза