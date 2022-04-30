Українців попередили про важливі зміни щодо виплати пенсій: кого торкнеться

Пенсії в Україні виплачуватимуться деяким людям по-різному. Через тимчасову окупацію, оточення, або активні військові дії, не всім пенсіонерам можливо доставити пенсії за місцем проживання. Таким пенсіонерам виплати будуть приходити на рахунки в Ощадбанку.

Таке рішення щодо виплат прийняв уряд.

Як нараховуватимуть пенсію

Пенсію зараховуватимуть на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості проводити виплату і доставку пенсій на певних територіях.

Як можна буде отримати пенсію

Гроші людина зможе отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території. Для цього потрібно буде надати паспорт і довідку з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.

Пенсія збережеться при неотриманні

Якщо пенсіонер не зніме свої гроші в Ощадбанку, вся сума пенсії збережеться, і як тільки з'явиться можливість, Укрпошта доставить за місцем проживання як неотриману суму пенсії, так і виплати за поточний період.

Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новою адресою, через Ощадбанк, або інший обраний уповноважений банк.

Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки.