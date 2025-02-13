Исследователь назвал возраст, который считается самым сложным в жизни человека

В жизни каждого человека наступает определенный период, который исследователи называют "самым опасным". Тогда люди сталкиваются с наибольшими рисками для здоровья и жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского исследователя Дэна Бюттнера.

Какой период тяжелый для человека

64-летний эксперт утверждает, что потеря цели и меньшее количество физических упражнений могут способствовать увеличению смертности.

В среднем самым опасным годом взрослой жизни является год, когда вы выходите на пенсию. В этот год наблюдается заметный рост смертности, тогда люди становятся менее активными и даже теряют цель в жизни.

Но один из лучших способов преодолеть - это найти чем заняться после выхода на пенсию. Если вам нравится ваша работа, продолжайте работать, это придаст вам сил для жизни.

Исследовательский институт общественного здравоохранения Амстердама исследовал связи между пенсионным возрастом и смертностью в 25 исследованиях в 2020 году. Интересно, что результаты показали, что выход на пенсию связан с более высоким риском смертности. Однако, исследователи не назвали точную причину этого.

Что важно знать

Физическая работоспособность работников в возрасте 65 лет и старше снижается быстрее на пенсии, чем на полной занятости. Ученые сказали, что это также объясняется отсутствием хронических заболеваний и рисков, связанных с образом жизни.

Эксперт отметил, что некоторые люди могут продолжать работать из-за финансовых трудностей. В этой ситуации это не обязательно может способствовать здоровью, особенно психическому.

С другой стороны, некоторые могут захотеть продолжить работать, потому что они заинтересованы в сотрудничестве с коллегами или внести вклад своими знаниями и навыками. В этой ситуации здоровье и работоспособность, будут сохранены.

" Будьте заняты, оставайтесь активными и продолжайте работать - от этого зависит ваше здоровье и долголетие", - подчеркнул Дэн.