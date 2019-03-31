Прикрий факт: у Сумах виборець вирішив з'їсти бюлетень

Вибори президента України в цілому пройшли спокійно, але без інцидентів як завжди не обійшлося. Один з них стався 31 березня у Сумах. Як розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, на одній з виборчих дільниць чоловік вирішив з'їсти бюлетень для голосування, передали в прес-службі поліції.

Члени виборчої комісії на дільниці стали свідками дивної поведінки людини.

За нездоровий апетит українця притягнуть до відповідальності.

Керівник НПУ назвав цей інцидент "прикрим фактом".

"Це його право, за це він буде притягнутий до відповідальності згідно чинному законодавству", - прокоментував Князєв.

Як повідомлялося раніше, у Києві в Дніпровському районі на одній з дільниць у працівниці комісії виявили ручки з чорнилами, які зникають. У мережі спалахнув справжній скандал.

Також ми писали, що у Києві 31 березня у Печерському районі біля будівлі ЦВК зібралося велика кількість молодих людей спортивної статури. Повідомляється, що нібито вони спостерігають за порядком.

Зазначимо, що за даними Національного екзит-полу, станом на 18:00 на виборах 2019 з показником у 30,4 % голосів лідирує Володимир Зеленський. Друге місце займає діючий президент України Петро Порошенко (17,8 %). Замикає трійку Юлія Тимошенко, у якої 14,2 %. Користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.