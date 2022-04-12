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Дорожні знаки повернуть у більшість областей України: де покажчиків поки не буде

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Вівторок 12 квітня 2022 16:55
Дорожні знаки повернуть у більшість областей України: де покажчиків поки не буде Фото: дорожні знаки в Україні повернуть на місце (gvizdivtsi org ua)
Автор: Анна Шиканова

На дороги України почали повертати дорожні знаки та покажчики, які в перші дні війни були демонтовані через російське вторгнення.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в ефірі Єдиного телемарафону.

Дорожні знаки, а також покажчики населених пунктів і напрямок руху прибирали або міняли місцями в перші дні війни.

Це робили для того, щоб ворожим військам ускладнити пересування на чужій місцевості або уповільнити їх рух. Нерідко українці замість них встановлювали інші, патріотичні знаки.

Однак зараз цей захід боротьби з окупантами втратив актуальність. У багатьох звільнених регіонах, а також на території Західної України такі методи вже не потрібні.

Тим більше, що ускладнюють логістику і дезорієнтують водіїв. І що важливо - під загрозою Безпека дорожнього руху.

Тому в Укравтодорі вирішили повертати дорожні знаки, покажчики руху та населених пунктів на місце.

Крім того, зараз почали відновлювати дорожню розмітку і почали зменшувати кількість блокпостів.

Де покажчики поки повертати не будуть

Як зазначив Олексій Білошицький, в областях, де тривають бойові дії, повертати таблички точно поки не будуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Державній митній службі дали роз'яснення щодо оформлення євробляхи під час воєнного стану.

А також розповідали про те, які нові правила ввели для українських водіїв.

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Автомобільний рух Укравтодор
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