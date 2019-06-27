Дорогу встеляли пелюстками: на Закарпатті поховали потонулого в аквапарку хлопчика

Хлопчик потонув у басейні в аквапарку в Ужгороді, куди приїхав зі своєю тіткою на відпочинок. 27 червня на Закарпатті відбулися похорони загиблої 6-річної дитини, і церемонія прощання зібрало все село. Люди встеляли дорогу пелюстками квітів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жахлива трагедія сталася 25 червня і відразу викликала резонанс у суспільстві - як можна було не помітити потопаючу дитину в аквапарку серед білого дня, чому її відразу не відкачали, куди дивилися рятувальники? За словами власника закладу, вина за загибель хлопчика лежить на його 37-річній тітці, мовляв, вона відволіклася і не пильнувала за племінником. Жінка стверджує, що відвернулася буквально на хвилину...

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК "Вбивство" з позначкою "Нещасний випадок". Правоохоронці поки не розглядають питання щодо притягнення до відповідальності родичів загиблого, але ситуація розслідується.

Фото: скріншот

Глибина басейну для підлітків становить півтора метра. Момент, коли хлопчик став захлинатися, ніхто не помітив. На нього звернули увагу вже тоді, коли він був на дні басейну без руху.

Медик в закладі надав хлопцю першу медичну допомогу, потім його "швидкою" доправили до лікарні, але дитина була вже мертвою.

В самому аквапарку рятувальники є, але чи були вони у день НП - в адміністрації закладу не пояснили.

Зазначається, що на вході в аквапарк встановлений банер із написом: "Відповідальність за дітей несуть батьки, а не заклад". Юристи стверджують, що правила в Україні передбачають обов'язкову присутність в аквапарку рятувальника біля басейну.

За словами професійного рятувальника з Одеси, на відео з камер спостереження можна помітити "класичні" ознаки того, що людина тоне.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, під Києвом у кар'єрі в селі Щербаки потонув священик зі своєю чотирирічною донькою.

Також ми писали про те, що під Києвом на атракціонах в Аквапарку ВишГора дитина отримала серйозну травму ніг, а серед персоналу комплексу відпочинку не знайшлося жодної людини, яка могла б допомогти дівчинці.