"Дорого-богато". Как сделать вид квартиры более "дорогим" за минимум денег

Чтобы ваша квартира выглядела стильно и роскошно, совсем не обязательно наполнять ее дорогими вещами или производить ремонт на миллионы. Достаточно всего несколько правильных акцентов, чтобы придать интерьеру ощущение роскоши. Какие простые и эффективные способы помогут сделать вид вашего жилья дороже?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как визуально произвести "дорогое" впечатление от дома.
Вместо того чтобы разделять пространство на несколько зон, лучше использовать одинаковое напольное покрытие во всех помещениях, кроме санузлов.
Это создает ощущение целостности и придает интерьеру изысканность и дороговизну. Такой подход также визуально увеличивает пространство, что делает квартиру более просторной и уютной.
Это современное дизайнерское решение, позволяющее создать стильный и цельный вид кухни. Использование одного материала для столешницы и фартука без видимых стыков придает кухне завершенность и подчеркивает ее эстетичность.
Такой вариант оформления рабочей зоны придает интерьеру кухни презентабельность и статус, создавая впечатление дорогого и изысканного пространства.
Еще один способ придать интерьеру роскошный вид - это использование раздвижной двери. Белая дверь со стеклянными вставками придает ощущение легкости и свежести, визуально расширяя пространство.
Эти двери придают помещению элегантность, делают его светлее и создают атмосферу открытости. Такой элемент декора подчеркивает статус и изысканность интерьера.
Когда, например, в гостиной диван расположили спинкой к окну - это довольно оригинальное решение. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать пространство, создавая при этом гармоничную мебельную композицию.
Нестандартное расположение мебели делает интерьер более интересным, придает ему динамику и оригинальность, а также создает новые возможности для организации пространства.
Чем меньше в интерьере излишних деталей, тем дороже он смотрится.
Скрытый карниз - это отличный способ оставить больше пространства для основных элементов декора, акцентируя на них внимание. Благодаря этому пространство кажется более открытым и эстетически привлекательным.
Такой прием помогает избежать лишнего визуального шума, делая интерьер более изысканным и стильным.
Картины и произведения искусства в умеренном количестве придают интерьеру индивидуальность и статус. Яркая картина над консолью в прихожей квартиры создает настроение и делает помещение более интересным и динамичным.
Изысканный арт-объект может стать центральным элементом в комнате, придавая ей уникальный стиль и делая интерьер более изящным.
Это правило касается общей цветовой гаммы в интерьере и заключается в следующем:
Не обязательно ограничиваться только тремя цветами; можно использовать больше оттенков, главное - правильно их сочетать. Это поможет создать гармоничный и изысканный интерьер, где каждый элемент смотрится на своем месте.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Apartment Therapy, Better Homes and Gardens, Forbes Home.