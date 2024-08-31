От холерика до меланхолика. Как темперамент влияет на выбор интерьера: проверьте себя

Существует ли связь между темпераментом человека и его предпочтениями в интерьере? Это очень сложный вопрос, потому что вы вряд ли встретите человека, который на сто процентов является сангвиником, холериком, флегматиком или меланхоликом. Но, тем не менее, можно ли по виду интерьера помещения понять, какой характер и темперамент у его владельца?

РБК-Украина (проект Styler) исследовало, каковы взаимосвязи между темпераментом человека и его вкусом в дизайне интерьера.

Холерик: все и сразу

Холерики считаются одними из самых сложных заказчиков в сфере дизайна интерьера, поскольку их предпочтения часто меняются. Им бывает трудно определиться с тем, чего именно они хотят: сегодня это одно, а завтра - совсем другое.

При разработке интерьера для холерика важно соединить контрасты: пустые просторы и заполненные зоны, классические элементы и нестандартные решения, утонченность и экстравагантность. Эклектика помогает сбалансировать эти противоположности, создавая динамическое и впечатляющее пространство.

Что касается цветов, холерики часто предпочитают холодные оттенки, успокаивающие их бурю эмоций. Они также любят яркие акценты, такие как синий, зеленый и лимонный, придающие энергии и живость.

Холерики любят сочетание разных цветов и стилей (фото: Pixabay.com)

Сангвиник: пространство и свежесть

Сангвиник - это энергичное и активное существо, которое всегда стремится к новым впечатлениям и изменениям. Люди этого типа буквально излучают энергию и позитив, поэтому их среда должна соответствовать их жизненному стилю и не ограничивать их "фонтан жизни".

Известно, что сангвиники предпочитают пространства, которые не переполнены мебелью, но богаты светом и воздухом. Поэтому при оформлении интерьера для сангвиника важно избегать создания замкнутых и тесных зон.

Расширить простор можно, объединив кухню со спальней или используя панорамные окна, прикрытые только легким тюлем. Легкая мебель и зеркала также могут создать ощущение простора и воздушности.

Сангвинику важно, чтобы общее впечатление от интерьера было уютным и домашним (фото: Pixabay.com)

Флегматик: спокойствие, только спокойствие

Флегматики отличаются спокойствием, стабильностью и любовью к традициям. Они предпочитают классические стили в интерьере, где важны симметрия и натуральные материалы.

Люди этого темперамента предпочитают солидные и респектабельные интерьеры, поражающие теплом и комфортом. Для флегматиков важно, чтобы каждый предмет интерьера был на своем месте, что соответствует принципам японского стиля и современного минимализма.

Дополнительные элементы, такие как натуральная ткань и качественная мебель, помогут обеспечить еще больший комфорт и уют в их пространстве.

Флегматики уважают респектабельные интерьеры (фото: Pixabay.com)

Меланхолик: мой дом - моя крепость

Меланхолики воспринимают свой дом как личный оазис, где они могут найти защиту от внешнего мира и отдохнуть от стресса.

Для создания комфортного пространства для меланхолика важно использовать темные цвета, такие как коричневый, бордовый и синий глубокий. Выбор текстур и материалов также должен быть продуманным: дерево, тяжелые портьеры и одеяла создают атмосферу уюта и защищенности.

Меланхолики обычно избегают больших пустых пространств, предпочитая разделенные зоны, обеспечивающие конфиденциальность и покой.

Исторические и народные стили, такие как классика и кантри, соответствуют их романтическому настроению, но важно, чтобы интерьер был комфортным и поддерживал их чувство безопасности.

Меланхолики любят романтику в темных цветах (фото: Pixabay.com)