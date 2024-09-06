"Дорого-багато". Як зробити вигляд квартири більш "дорогим" за мінімум грошей

Ламінат єдиним контуром

Замість того, щоб розділяти простір на кілька зон, краще використати однакове підлогове покриття у всіх приміщеннях, крім санвузлів.

Це створює відчуття цілісності та додає інтер’єру вишуканості й дорожнечі. Такий підхід також візуально збільшує простір, що робить квартиру просторішою і затишнішою.

Стільниця та фартух з одного матеріалу

Це сучасне дизайнерське рішення, яке дозволяє створити стильний і цілісний вигляд кухні. Використання одного матеріалу для стільниці та фартуха без видимих стиків надає кухні завершеності та підкреслює її естетичність.

Такий варіант оформлення робочої зони додає інтер’єру кухні презентабельності та статусу, створюючи враження дорогого і вишуканого простору.

Розсувні двері

Ще один спосіб надати інтер'єру розкішного вигляду - це використання розсувних дверей. Білі двері зі скляними вставками додають відчуття легкості й свіжості, візуально розширюючи простір.

Вони надають приміщенню елегантності, роблять його світлішим та створюють атмосферу відкритості. Такий елемент декору підкреслює статусність і вишуканість інтер'єру.

Навіть якщо ваші двері не будуть такими великими, вони все одно покращать враження від приміщення (фото: Freepik.com)

Нестандартне розташування меблів

Коли, наприклад, у вітальні диван розташували спинкою до вікна - це є досить оригінальним рішенням. Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати простір, створюючи при цьому гармонійну меблеву композицію.

Нестандартне розташування меблів робить інтер'єр більш цікавим, додає йому динаміки та оригінальності, а також створює нові можливості для організації простору.

Прихований карниз

Чим менше в інтер'єрі зайвих деталей, тим дорожче він виглядає.

Прихований карниз – це чудовий спосіб залишити більше простору для основних елементів декору, акцентуючи на них увагу. Завдяки цьому простір здається більш відкритим і естетично привабливим.

Такий прийом допомагає уникнути зайвого візуального шуму, роблячи інтер'єр вишуканішим і стильнішим.

Вишуканий артоб'єкт

Картини та витвори мистецтва в помірній кількості додають інтер'єру індивідуальності та статусу. Яскрава картина над консоллю у передпокої квартири створює настрій і робить приміщення більш цікавим і динамічним.

Вишуканий арт-об'єкт може стати центральним елементом у кімнаті, надаючи їй унікального стилю і роблячи інтер'єр більш витонченим.

Усього одна картина - і зовсім інше враження (фото: Freepik.com)

Дотримуйтесь правила 60:30:10

Це правило стосується загальної колірної гами в інтер'єрі та полягає в наступному:

60% - домінуючий відтінок: зазвичай його використовують на стінах і стелі, в оббивці дивана та у великогабаритних меблях;

30% - вторинний відтінок: підлога, меблі;

10% - акцентний: декор, текстиль, фурнітура або рамки.

Не обов’язково обмежуватися лише трьома кольорами; можна використовувати більше відтінків, головне - правильно їх поєднувати. Це допоможе створити гармонійний та вишуканий інтер’єр, де кожен елемент виглядає на своєму місці.