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SkyUp анонсував нові рейси з України в Грузію

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 лютого 2021 18:20
SkyUp анонсував нові рейси з України в Грузію Фото: літаки (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з України в Грузію. Перший рейс запланований на 1 березня.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, рейси будуть здійснюватися з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова в Тбілісі і Батумі.

З Києва в Тбілісі авіакомпанія запускає рейси з 1 березня. Рейси будуть здійснюватися щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Рейси з Києва в Батумі авіакомпанія запускає з 4 квітня. Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі. Відзначається, що кількість рейсів буде збільшуватися, і вже влітку перевізник буде виконувати польоти щодня.

Авіарейси з Запоріжжя в Батумі будуть здійснюватися з 28 травня щовівторка, щоп'ятниці і щонеділі.

Рейси зі Львова до Тбілісі - з 28 квітня щосереди і щосуботи, а зі Львова до Батумі - з 29 квітня щочетверга і щонеділі, а з 1 червня чотири рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі.

Рейси з Одеси в Тбілісі - з 28 квітня щопонеділка і щоп'ятниці, з Одеси до Батумі - з 29 квітня щочетверга і щонеділі, а з 27 травня чотири рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці та щонеділі.

Рейси з Харкова у Тбілісі - з 27 квітня щовівторка і щоп'ятниці, з Харкова у Батумі - з 28 квітня щосереди і щосуботи, а з 28 травня щопонеділка і щоп'ятниці.

Нагадаємо, Грузія з 1 березня спрощує правила в'їзду на територію країни для громадян України. Тепер для цього буде достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID.

Відзначимо, до цього у Грузії почали пускати іноземців, які пройшли два етапи вакцинації від COVID будь-якою вакциною.

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