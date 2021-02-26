SkyUp анонсував нові рейси з України в Грузію

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines запускає рейси з України в Грузію. Перший рейс запланований на 1 березня.

Зокрема, рейси будуть здійснюватися з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова в Тбілісі і Батумі.

З Києва в Тбілісі авіакомпанія запускає рейси з 1 березня. Рейси будуть здійснюватися щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Рейси з Києва в Батумі авіакомпанія запускає з 4 квітня. Рейси будуть здійснюватися щочетверга і щонеділі. Відзначається, що кількість рейсів буде збільшуватися, і вже влітку перевізник буде виконувати польоти щодня.

Авіарейси з Запоріжжя в Батумі будуть здійснюватися з 28 травня щовівторка, щоп'ятниці і щонеділі.

Рейси зі Львова до Тбілісі - з 28 квітня щосереди і щосуботи, а зі Львова до Батумі - з 29 квітня щочетверга і щонеділі, а з 1 червня чотири рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щосуботи і щонеділі.

Рейси з Одеси в Тбілісі - з 28 квітня щопонеділка і щоп'ятниці, з Одеси до Батумі - з 29 квітня щочетверга і щонеділі, а з 27 травня чотири рази на тиждень: щовівторка, щочетверга, щоп'ятниці та щонеділі.

Рейси з Харкова у Тбілісі - з 27 квітня щовівторка і щоп'ятниці, з Харкова у Батумі - з 28 квітня щосереди і щосуботи, а з 28 травня щопонеділка і щоп'ятниці.