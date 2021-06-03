SkyUp запускає рейси з Києва на грецькі острови

Авіакомпанія SkyUp анонсувала рейси на грецькі острови з Києва. Зокрема, на острови Корфу, Родос і Іракліон.

З суботи, 5 червня, компанія запустить рейси на Корфу. Рейси з Києва спочатку будуть виконуватися щосуботи, а вже з кінця червня частота вильотів збільшиться до трьох: додадуться вильоти щопонеділка і щосереди.

Рейси на Родос стартують з неділі, 6 червня. Спочатку літаки SkyUp літатимуть з Києва щонеділі, а надалі додадуть рейси щовівторка і щочетверга.

У столицю острова Крит - Іракліон, літаки компанії почнуть літати з 12 червня, щопонеділка, щосереди, щосуботи і щонеділі. Через кілька тижнів після старту SkyUp планує виконувати рейси за цим маршрутом щодня.