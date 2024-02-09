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В Украине появятся новые дорожные знаки. Кабмин внес изменения в ПДД

Пятница 09 февраля 2024 15:23
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В Украине появятся новые дорожные знаки. Кабмин внес изменения в ПДД Иллюстративное фото: в Украине появятся новые дорожные знаки (pdd com ua)
Автор: Наталья Кава

На Украине появятся новые дорожные знаки. Кабинет Министров внес соответствующие изменения на заседании в пятницу, 9 февраля.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его данным, изменениями дополнена глава 5 ПДД "Информационно-указательные знаки" раздела 33 "Дорожные знаки".

В частности, новыми правилами установлено, что на знаках 5.57-5.60, которые являются указателями движения, можно применять пиктограммы объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, изображения которых определяются ДСТУ 9114:2021.

Фото: дорожные знаки, в которые разрешили вносить изменения

Кроме этого к информационно-указательным знакам добавлены новые изображения знаков с применением коричневого фона при обозначении объектов туристической инфраструктуры, спортивных сооружений, объектов культурного наследия, а именно: 5.57 "Предыдущий указатель направлений", 5.58 "Предыдущий указатель направления", 5.60 "Пока .

В Украине появятся новые дорожные знаки. Кабмин внес изменения в ПДДФото: дорожные знаки, в которые разрешили вносить изменения

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, за какие нарушения ПДД чаще всего штрафуют водителей в Украине.

А вот в материале РБК-Украина можно прочесть о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это все-таки сделать.

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Кабинет Министров Украины ПДР Автомобильное движение
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