Дорога через міст смерті: в мережі показали "найбрудніше" місце в Чорнобилі

Чорнобильський ліс або як його називають "Рудий ліс" показали на відео з висоти пташиного польоту. Це ліс вважається зараженою радіацією місцевістю, так як після аварії на ЧАЕС все живе в ньому загинуло буквально в перші кілька годин. Зараз цю місцевість називають "брудною" і в неї немає доступу, оскільки рівень радіації там, як і раніше дуже високий. Відео розмістили на сторінці "Dronarium Україна" в соціальній мережі Facebook. Його зняли активісти з допомогою квадрокоптера після виходу серіалу "Чорнобиль" виробництва HBO.

"Без підпису це відео - одне з мільярда типових кадрів з дрона початківця пілота. Без підпису. Але на відео, насправді, одне з найбільш брудних місць Зони відчуження - "Рудий ліс". Та дорога, що веде від Чорнобильської атомної станції в місто Прип'ять. Через міст смерті. Той самий, на якому добре видно було пожежу на станції в перші години після катастрофи. Той самий, який прийняв на себе першу хмару частинок з палаючого реактора. Той самий, який за легендами, вбив масу цікавих прип'ятчан", - сказано в описі до відео.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під час зйомок серіалу "Чорнобиль" використовували замість зимової Прип'яті літню Троєщину.

А також розповідали про те, що російський канал НТВ зняв свою версію серіалу "Чорнобиль", в якому в аварії на електростанції винен агент ЦРУ.