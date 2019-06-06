Агенти ЦРУ і КДБ: у Росії знімають свій серіал "Чорнобиль"

У Росії зняли свій "Чорнобиль" (Колаж РБК-Україна)

Росіяни покажуть свою телеверсію про трагедію в Чорнобилі

Серіал про трагедію на Чорнобильській атомній станції, який був знятий телеканалом HBO, отримав найвищі оцінки в історії рейтингу IMDB і навіть затьмарив серіал "Гра престолів".

Проте в Росії американський міні-серіал сприйняли неоднозначно і багато епізодів були розкритиковані в російських ЗМІ.

З'ясувалося, що телеканал НТВ на даний момент працює над своєю версією про трагедію на Чорнобильській АЕС. Робота над ним розпочалася ще в 2014 році, але досі не закінчена, оскільки були проблеми з фінансуванням.

Інформації про російський серіал зовсім мало і в мережі можна знайти тільки один трейлер, який полягає, за словами творців, з цих кадрів серіалу. Вихід на екрани запланований у 2019 році.

Кадр з російського серіалу "Чорнобиль" (НТВ)

Російський варіант задуманий як багатосерійний художній фільм і це буде перший серіал, який відновить повну хронологію подій на ЧАЕС.

За сюжетом, в російській версії дія починається за кілька місяців до аварії і буде показаний період, коли стався вибух, а також кілька місяців після. У центрі оповідання виявиться співробітник ЦРУ Альберт Ленц, а головним героєм стане підполковник військової контррозвідки Андрій Ніколаєв. Він буде намагатися зупинити агента ЦРУ і запобігти вибуху на ЧАЕС.

"Дія серіалу розгортається з квітня по грудень 1986 року. Українському відділу КДБ СРСР стає відомо про інтерес, який проявляють іноземні спецслужби до Чорнобильської атомної електростанції", - цитата з опису російського серіалу "Чорнобиль".

Кадр з російського серіалу "Чорнобиль" (НТВ)

Також творці стверджують, що покажуть в серіалі правду і саме те, що сталося на ЧАЕС насправді.

В серіалі заплановано 12 серій і режисером виступив Олексій Мурадов, який раніше зняв кілька серіалів про Другу світову війну. Головну роль підполковника Андрія Ніколаєва виконав актор Ігор Петренко. Його батько був одним із ліквідаторів аварії на ЧАЕС та Петренко зміг з'ясувати у нього деякі важливі деталі. Зйомки провели в основному в Білорусії.

Кадр з російського серіалу "Чорнобиль" (НТВ)

Російський Мінкульт виділив на зйомки субсидію - 30 мільйонів рублів і перший перегляд був запланований на кінець 2016 року, але авторам довелося довго шукати інвестора і тому вихід серіалу перенесли на квітень 2019 року, але станом на початок червня, його поки чиновникам так і не показали.

Кадр з російського серіалу "Чорнобиль" (НТВ)

В соціальних мережах вже відреагували на сюжет нового серіалу і розкритикували те, що вся історія крутиться навколо ЦРУ і КДБ.

госпропаганда так мочить серіал HBO "Чорнобиль" тому, що НТВ для нас вже знімає ідеологічно правильний: аварія - це результат диверсії ЦРУ, ми не винні, це все американці. зрозуміло, що крутий серіал про правду їх у цій ситуації дратує неймовірно https://t.co/ZlItqOGyrq — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 1 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у серіалі "Чорнобиль" виявили обурливий киноляп.

А також розповідали про те, що американський серіал "Чорнобиль" опинився в центрі скандалу.