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Дорофеева ответила на слухи о романе с олигархом: "Из тюрьмы мне писал"

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Иванна Пашкевич

О певице Наде Дорофеевой постоянно ходят какие-то слухи. Один из них касается ее якобы тайного романа с олигархом. Поговаривали, что он общался со знаменитостью из тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы для "Люкс ФМ".

Дорофеева ответила на слухи

По словам экс-солистки группы "Время и Стекло", больше всего слухов о ней начали придумывать после ее развода с Владимиром Дантесом.

"Очень многое несут лжи. Я была шокирована тем, когда произошел развод. Боже! Что только не писали и не придумывали. Очень много лжи. Обо мне всегда говорили: "Боже, Надя не скандальная вообще такая" и тут на тебе! И действительно очень много ерунды писали", - поделилась Надя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также артистка прокомментировала сплетни о том, что у нее был роман с состоятельным мужчиною.

"Недавно я видела программу, в которой рассказывали, что у меня отношения с каким-то олигархом. Который мне из тюрьмы… Я не понимаю, как это люди создают, просто интересно, что люди верят в это", - удивилась певица.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева добавила, что пытается на подобное реагировать с улыбкой.

"Реагировать, выставлять, что я смеюсь, потому что это действительно неправда. Это как слухи о беременности. Я не знаю, откуда они вообще берутся", - заявила звезда.

 

Недавно Евгений Клопотенко заинтриговал новостью о браке.

Также Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-прокурора и работницы ДБР.

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