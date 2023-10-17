Дорофеева ответила на слухи о романе с олигархом: "Из тюрьмы мне писал"

Дорофеева ответила на слухи

По словам экс-солистки группы "Время и Стекло", больше всего слухов о ней начали придумывать после ее развода с Владимиром Дантесом.

"Очень многое несут лжи. Я была шокирована тем, когда произошел развод. Боже! Что только не писали и не придумывали. Очень много лжи. Обо мне всегда говорили: "Боже, Надя не скандальная вообще такая" и тут на тебе! И действительно очень много ерунды писали", - поделилась Надя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также артистка прокомментировала сплетни о том, что у нее был роман с состоятельным мужчиною.

"Недавно я видела программу, в которой рассказывали, что у меня отношения с каким-то олигархом. Который мне из тюрьмы… Я не понимаю, как это люди создают, просто интересно, что люди верят в это", - удивилась певица.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева добавила, что пытается на подобное реагировать с улыбкой.

"Реагировать, выставлять, что я смеюсь, потому что это действительно неправда. Это как слухи о беременности. Я не знаю, откуда они вообще берутся", - заявила звезда.